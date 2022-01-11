Дело об обмане семьи актера Алексея Баталова дошло до суда

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия. Как отметили в надзорном ведомстве, Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве, Бублий - в пособничестве в совершении мошенничества и злоупотреблении полномочиями частного нотариуса.

По версии следствия Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. После таких "доверительных" отношений вдова и дочь известного актера Баталова Мария лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также денег на счетах.

Так, обманным путем Дрожжина и Цивин в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов Баталовых более 20 млн рублей. Кроме того, как считает следствие, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

В итоге, по данным СК, Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением. Именно на основании этих договоров в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших.

В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей. Следователи провели по месту жительства нотариуса обыски. В ходе допроса Бублий подтвердил факт удостоверения им договоров без присутствия потерпевших и дал подробные изобличающие Цивина и Дрожжину показания.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Это дело находилось на контроле как Генеральной прокуратуры, так и лично председателя СК Александра Бастрыкина.