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11.01.2022 22:26
Рубрика: Происшествия

Дело об обмане семьи актера Алексея Баталова дошло до суда

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия. Как отметили в надзорном ведомстве, Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве, Бублий - в пособничестве в совершении мошенничества и злоупотреблении полномочиями частного нотариуса.
Актриса Наталия Дрожжина во время избрания меры пресечения в 2020 году. Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости Актриса Наталия Дрожжина во время избрания меры пресечения в 2020 году. Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости
Актриса Наталия Дрожжина во время избрания меры пресечения в 2020 году. Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости

По версии следствия Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. После таких "доверительных" отношений вдова и дочь известного актера Баталова Мария лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также денег на счетах.

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Так, обманным путем Дрожжина и Цивин в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов Баталовых более 20 млн рублей. Кроме того, как считает следствие, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

В итоге, по данным СК, Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением. Именно на основании этих договоров в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших.

В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей. Следователи провели по месту жительства нотариуса обыски. В ходе допроса Бублий подтвердил факт удостоверения им договоров без присутствия потерпевших и дал подробные изобличающие Цивина и Дрожжину показания.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Это дело находилось на контроле как Генеральной прокуратуры, так и лично председателя СК Александра Бастрыкина.

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