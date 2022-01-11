Депутат: Сикорский своими угрозами ставит под удар Польшу

Используя нецензурную лексику, польский политик ставит под удар страну, которую представляет. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, комментируя слова экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о России.

Ранее Сикорский, перейдя на откровенный жаргон, обозвал Россию в числе прочего "серийным насильником", которому, с его слов, пора ударить между ног.

Политик не имеет права использовать такую риторику, особенно когда речь о серьезных темах, подчеркнул Морозов, которого цитирует RT. А используя ненормативную лексику, тот "ставит под удар ту страну, которую он представляет", добавил депутат.

Морозов напомнил, что для Польши многое зависит от диалога между РФ и США. "Если мы договоримся с американцами о правилах жизни, Польше будет хорошо, если мы не договоримся - Польше будет плохо, потому что уровень ее безопасности резко понизится", - пояснил парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявления польского политика. Она напомнила, что Россия - женского рода, и предположила, что Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия.

Добавим, что слова Сикорского стали ответом главе российского МИД Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.