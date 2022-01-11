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11.01.2022 14:54
Рубрика: Власть

Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление польского евродепутата и экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который стал угрожать России.

Фото: РИА Новости
Захарова: Россия нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО

Захарова напомнила в Telegram-канале о словах евродепутата от Польши, который пообещал, что Россия "получит по яйцам". И добавила, что Россия - женского рода. "Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что слова Сикорского стали ответом Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

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