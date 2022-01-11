Диетолог рассказала, как без вреда принимать витамины

Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины, чтобы не нанести вред. Прием витаминов, как и лекарств, имеет противопоказания, поэтому моновитамины нужно принимать после консультации с врачом. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

По ее словам, врач назначит анализ крови, и по его результатам выяснит нехватку тех или иных витаминов. Он же сможет определить правильную дозировку. Переизбыток витамина никакой пользы организму не принесет, и только вызовет побочный эффект, такой, например, как тошнота, расстройство стула или аллергию.

Только специалист знает, какие витамины можно принимать одновременно, а какие нельзя.

На всякий случай, если вы все-таки решили принимать витамины самостоятельно, не употребляйте их все сразу, разделяйте на несколько приемов в разное время суток, советует диетолог.

И лучше всего отдать предпочтение поливитаминным комплексам: они специально разработаны с учетом совместимости входящих в их состав витаминов. Кроме того, в мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно, сказала доктор Матыскина.

Она также подчеркнула, что запивать витамины нужно только обычной водой. И если ее нет, то можно вообще не запивать. А вот пить кофе следует не ранее, чем через 30-60 минут после приема витаминов.

Перед приемом препаратов следует проконсультироваться со специалистом.