ДНР начала поставлять колбасу в Россию

Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР заявило 11 января, что первая партия колбасных изделий, сделанных на местном комбинате, отправлена в Россию.

"Первая партия колбасных изделий ДНР отправилась на экспорт в Российскую Федерацию​​​. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат". Как сообщили на предприятии, экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства", информирует пресс-служба министерства.

Товар был отправлен в Ростовскую область.

Ранее российская сторона признала выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров. Благодаря указу, подписанному президентом России, товары из этих регионов могут быть допущены до госзакупок наравне с российскими.