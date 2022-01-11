Экс-премьер-министра Киргизии осудили за коррупцию

Районный суд Бишкека вынес обвинительный приговор бывшему главе правительства КР Джоомарту Оторбаеву.

Как проинформировали в пресс-службе суда, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 УК КР "Коррупция". Согласно приговору, экс-главе правительства страны придется выплатить в доход государства 300 тысяч сомов.

Напомним, Джоомарт Оторбаев проходил обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по деятельности компании, разрабатывавшей золотоносный рудник Кумтор.

Как считают представители обвинения Джоомарт Оторбаев, в бытность премьер-министром, пописал распоряжение, которое давало возможность проведения работ в районе ледников Лысый и Давыдов, что нанесло вред экологии, а сам документ, якобы, нарушал требования Водного кодекса КР и Закона КР "О ледниках".

Свою вину бывший премьер-министр Киргизии не признал, хотя и пошел на сделку со следствием. Как заявил его адвокат Нурлан Сыдыков, законы, на который ссылаются органы прокуратуры, на тот момент не были приняты в окончательном варианте и только дорабатывались парламентом.