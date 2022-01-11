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Текст:   Марина Трубилина 
01:00 11.01.2022

Эксперты посоветовали, как утихомирить шумных соседей

Сосед делает ремонт уже несколько месяцев, дрель и перфоратор не умолкают целыми днями. Вправе ли он так шуметь и что могут предпринять соседи, чтобы добиться тишины, рассказали юристы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шуметь можно только в определенные часы, напоминает адвокат, руководитель уголовно-правовой практики Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельгин и партнеры" Никита Головин. Период определяется региональными законами. К примеру, в Санкт-Петербурге время ночной тишины - с 22 до 8 часов. В Москве нельзя шуметь с 23 до 7 часов, а период, когда разрешаются ремонтные работы, еще короче: их можно проводить лишь с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов.

Фото: iStock
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Первое, что необходимо предпринять - попробовать договориться с соседями, мирное урегулирование сохранит большое количество времени и нервов, советует Головин. Если соседи идут на контакт, нужно договориться, в какие дни и часы можно шуметь, а в какие нежелательно. Можно воздействовать на соседа через управляющую компанию или Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Обычно управляющие идут на сотрудничество и обязывают собственников приостанавливать ремонт на время дневного детского сна.

При нарушении соседями этих норм необходимо обращаться в правоохранительные органы по телефону 112. Также можно пожаловаться в Роспотребнадзор на превышение санитарных норм по шуму.

"Если есть основания полагать, что соседи вносят изменения в планировку квартиры - рушат и перестраивают стены, организуют новые дверные проемы, переносят кухню, ванную, санузел, нужно обратиться с жалобой в управляющую компанию и жилищную инспекцию", - добавляет Головин. Если перепланировка не узаконена, то эти действия нарушают Жилищный кодекс, собственника квартиры могут оштрафовать, максимальное наказание - принудительное выселение по решению суда.

Соседи бывают разные и, к сожалению, довольно часто бывает, что одна из сторон жилищного конфликта выходит за рамки законов и начинает активно вредить, отмечает Головин. Это может быть и порча имущества оппонента, и телесные повреждения. В таком случае необходимо сразу зафиксировать урон и обращаться в правоохранительные органы и к адвокату.

По санитарным нормам максимально допустимый уровень шума не может превышать 55 децибел в дневное время и 45 децибел в ночное, говорит руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов. В случае превышения уровня шума необходимо пожаловаться в Роспотребнадзор. Если сотрудники Роспотребнадзора отказываются провести замеры реального уровня шума и на словах утверждают, что нарушений нет, можно самостоятельно заказать экспертизу у аккредитованной экспертной организации. Если эксперты зафиксируют нарушения, можно обращаться в суд за защитой своих прав на основании статьи 1065 Гражданского кодекса РФ ("Предупреждение причинения вреда"), считает Хузиахметов. "Важно понимать, что бремя доказывания причинения вреда лежит на истце, в том числе путем проведения судебной экспертизы. Только если нарушение санитарно-эпидемиологических норм будет подтверждено, суд может принять положительное решение по делу. Практика неоднозначна, суды нечасто встают на сторону жильцов, - отмечает юрист. - Большей частью потому, что истцы ограничиваются словесной перепалкой и эмоциями, без документального подтверждения своей позиции".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Административную ответственность для нарушителя покоя также никто не отменял, подчеркивает он. Например, в Москве при нарушении уровня шума соседям грозит штраф в 1-2 тысячи рублей. При этом ограничить срок проведения ремонта или запретить его проводить соседу без нарушения установленных правил невозможно, добавляет Хузиахметов.

Единого закона о соблюдении тишины пока не принято, действуют лишь общероссийские санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10), поясняет адвокат Михаил Герголенко.

Если надоел шум от ремонта у соседей, сначала можно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию. Председатель ТСЖ или руководитель УК может помочь урегулировать ситуацию, если собственники квартир на общем собрании утвердили внутренние правила дома о графике тишины и шумных работах (такое право у жителей есть).

Допустимый уровень шума для комфортного проживания не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью. "Поэтому основной пункт в борьбе с нарушителями - уровень шума, который они производят, - считает Герголенко. - Установить его может специальная экспертиза, которую проводят как частные экспертные организации, так и Роспотребнадзор. Эксперты выполнят замеры и составят акт, который послужит доказательством нарушений со стороны соседей".

После замеров и сбора доказательств можно подать коллективную жалобу от жителей подъезда в муниципалитет. Администрация может инициировать собственную проверку или сразу начать судебное разбирательство.

Фото: iStock
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И только если все это не помогло, считает Герголенко, стоит обратиться в правоохранительные органы - к участковому, в отделение полиции или позвонив по номеру 102 в дежурную часть. После фиксации обращений полицейскими можно будет обратиться в суд, который определит размер штрафа для шумного соседа. В Москве, к примеру, это 1-2 тысячи рублей для граждан, 4-8 тысяч для должностных лиц и 40-80 тысяч для юридических лиц.

Важно также, что регионы могут устанавливать свои правила. К примеру, ограничения на ремонтные работы в Москве не распространяются на новостройки. В течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию шумный ремонт запрещен только по ночам (нет обязательных перерывов днем). Свой порядок может установить каждый регион.

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