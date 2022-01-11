Гайдаровский форум 2022. Что войдет в деловую повестку на ближайший год?

13-14 января на площадке Президентской академии состоится Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты". Мероприятие пройдет при поддержке правительства Российской Федерации и традиционно станет первым деловым событием года. Организаторы форума - Президентская академия, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Более чем за 10 лет за мероприятием прочно закрепилась репутация "российского Давоса" по составу участников и статусу экспертов. Ежегодно в Президентской академии собираются ведущие мировые эксперты, руководители органов публичной власти, представители российской и глобальной бизнес-элиты и общественных институтов.

C 2021 года мероприятие проходит в телевизионном формате. К онлайн-трансляции на сайте форума, подключаются более 100 тысяч зрителей, которые следят за мероприятиями деловой программы в режиме онлайн.

В центре программы Форума 2022 года - приоритетные инициативы правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. В этом году эксперты Форума обсудят переосмысление национальной системы здравоохранения, среднесрочные приоритеты стратегии социального развития России, макроэкономическую политику страны после пандемии, облачный капитализм, устойчивое развитие сельского хозяйства. В число других тем Форума также войдут: приоритеты налоговой системы, развитие инфраструктуры, актуальные тренды туристической сферы, изменение потребительского поведения, государственное управление и цифровизация, региональное развитие и многое другое.

Говоря о Форуме 2022 года, ректор Президентской академии Владимир Мау отмечает: "Традиционно Гайдаровский форум - это прежде всего форум экспертов. Он не региональный, хотя там будетмного губернаторов. Он не инвестиционный, хотя в мероприятии участвуют крупные предприниматели и банкиры. Он не экономический, хотя экономических сессий будет много. Прежде всего это международный экспертный форум. Особый смысл дискуссиям Форума-2022 придает то, что как раз перед Новым годом вышло постановление правительства о формировании экспертного совета при правительстве РФ, и многие члены совета примут участие в Гайдаровском форуме".

Онлайн-трансляция всех сессий Форума будет доступна на сайте.