Генпрокуратура: В России за 2,5 года к высшей мере приговорено 119 человек

Прокуратуре России 12 января исполняется 300 лет. Накануне юбилея начальник Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Сергей Бажутов рассказал в интервью "РГ" малоизвестные подробности о системе работы государственных обвинителей. Например, почему большинство преступников, которым грозит пожизненное заключение, просят о суде присяжных, и помогает ли им это уйти от ответственности? Много или мало в стране оправдательных приговоров и о многом другом.

Сергей Александрович, в последнее время в обществе все чаще обсуждается возможность возвращения смертной казни, особенно в отношении убийц и насильников детей. Последний пример - в Костроме, где люди требовали выдать убийц пятилетней девочки на самосуд. Если говорить с точки зрения правоприменения, сегодня пожизненное лишение свободы для преступника - это альтернатива смертной казни или оно может назначаться самостоятельно?

Сергей Бажутов: Пожизненное лишение свободы, если не считать смертную казнь, является самым строгим видом наказания по уголовному законодательству России. С учетом международных обязательств и известной правовой пози-ции Конституционного суда РФ смертная казнь в нашей стране сейчас не применяется, поскольку сложился легитимный конституционно-правовой режим, направленный на ее отмену.

До 2004 года пожизненное лишение свободы являлось альтернативой смертной казни, то есть могло назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь. Сейчас эта уголовно-правовая мера - отдельный и самостоятельный вид наказания. Для того чтобы назначить пожизненное лишение свободы, необходимы веские основания, которые свидетельствуют о том, что характер и обстоятельства содеянного, а также данные о личности виновного в совокупности значительно превосходят по своей опасности другие преступления данного вида. Указывают на то, что применение иных, более мягких мер государственного принуждения не будет отвечать принципу справедливости.

За какие преступления сажают на всю жизнь?

Сергей Бажутов: Как я уже отметил, пожизненное лишение свободы - самое суровое наказание из назначаемых сейчас судами. Оно устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, здоровье населения и общественную нравственность, общественную безопасность, половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Перечень этих деяний является исчерпывающим.

За 6 месяцев 2021 года гособвинители в суде первой инстанции отказались от обвинения в отношении 46 лиц. Их уголовное преследование прекращено

Особенная часть Уголовного кодекса содержит 24 состава преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Это, например, убийство при отягчающих обстоятельствах; изнасилование малолетней, совершенное лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере. А также - террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля и другие преступления.

Судом эта мера наказания назначается в большинстве случаев за совершение убийств при отягчающих обстоятельствах, преступления террористической направленности, за преступные посягательства на половую неприкосновенность детей.

А есть исключения?

Сергей Бажутов: Да, конечно, исключения есть. В уголовном законе закреплено следующее правило: пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, несовершеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста. Кроме того, эта мера наказания не может применяться за неоконченные преступления, то есть за покушение или приготовление к преступлению, а также в случаях, когда имеется вердикт присяжных заседателей о снисхождении или когда с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Но наверняка тех, кого осуждают в стране к высшей мере наказания, не так много?

Сергей Бажутов: Вы правы, число таких лиц невелико. Согласно данным судебной статистики в Российской Федерации в 2019 году к пожизненному лишению свободы осуждено 50 лиц, в 2020 году - 45, а в первом полугодии 2021 года - 24 лица. От общего числа осужденных, которым назначено уголовное наказание, пожизненное лишение свободы составляет примерно 0, 008 процента Эти цифры наглядно иллюстрирует, что суды очень взвешенно подходят к вопросу применения данной правовой меры.

Если можно, приведите пример громкого дела, по которому был вынесен пожизненный приговор.

Сергей Бажутов: Пожалуй, одно из самых громких дел последних лет - это уголовное дело о теракте в Петербургском метрополитене, когда 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибло 15 мирных граждан, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Он также заложил самодельное взрывное устройство на станции "Площадь Восстания", но второй террористический акт удалось предотвратить.

В ряде случаев оправдательные приговоры коллегией присяжных выносятся даже тогда, когда вина подсудимых в судебном разбирательстве подтверждена

На скамье подсудимых находились 11 членов террористического сообщества. В связи с большим объемом дела его рассмотрение длилось более 10 месяцев. Представленные стороной обвинения доказательства признаны судом достаточными и убедительными, в связи с чем в отношении подсудимых постановлен обвинительный приговор. Один из организаторов теракта - Аброр Азимов осужден к пожизненному лишению свободы. Остальные участники организованной преступной группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 до 28 лет.

Такое же суровое наказание государственный обвинитель предложил назначить Александру Брежневу, который через несколько часов после освобождения из мест лишения свободы совершил изнасилование, заразив потерпевшую ВИЧ-инфекцией, а спустя неделю изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Тульский областной суд согласился с мнением прокурора и назначил виновному пожизненное лишение свободы.

Насколько часто те, кому грозит пожизненное заключение, просят о суде присяжных?

Сергей Бажутов: Довольно часто. В настоящее время рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в зависимости от тяжести преступления осуществляется либо судьей единолично, либо коллегиально в составе 3 профессиональных судей, либо судьи и коллегии присяжных заседателей. Исключительное право выбора состава суда, в том числе с участием присяжных заседателей, принадлежит только обвиняемому. Рассмотрению в такой форме судопроизводства подлежат уголовные дела об особо тяжких преступлениях, за совершение которых может быть назначено пожизненное лишение свободы, а также о других преступлениях, перечень которых приведен в уголовно-процессуальном законе, в статье, определяющей состав суда. В 2019 году судом с участием присяжных рассмотрено 718 дел, в 2020 году - 680 дел. В первом полугодии 2021 года рассмотрено 486 дел.

Что предпочтительнее для прокурора, который поддерживает обвинение в суде, - обычный суд или суд присяжных?

Сергей Бажутов: Для государственного обвинителя нет предпочтения форме судопроизводства. Сложные, многоэпизодные уголовные дела рассматриваются и в обычном судебном порядке, которым владеет весь корпус государственных обвинителей.

Но судебное разбирательство с участием присяжных заседателей, несмотря на то, что проводится в общем порядке, имеет особенности. Такие, как формирование коллегии присяжных, проведение судебного следствия, прений сторон, постановка судьей вопросов перед присяжными заседателями, наличие вердикта и его оценка. В этом смысле процессы разные.

Именно по делам с участием присяжных заседателей требуется не только досконально знать материалы дела и эффективно вести полемику, но и завоевать доверие людей, не являющихся профессионалами в области юриспруденции, расположить их к себе, внушить им уверенность в правильности отстаиваемых доводов. До недавнего времени участие в суде с присяжными заседателями принимали прокуроры уголовно-судебных подразделений прокуратур областного и равного ему уровней.

Годы работы обогатили теоретические знания и практический опыт прокуроров, которые полностью овладели этой формой судопроизводства и чувствуют себя в суде как рыба в воде. С июня 2018 года в этот процесс вовлечены и районные суды, где государственное обвинение обеспечивается сотрудниками прокуратур районного звена.

То есть при работе с присяжными прокурору все-таки нужна особая подготовка?

Сергей Бажутов: Расширение участия граждан в отправлении правосудия предъявляет дополнительные требования к работе прокуроров в суде. В связи с этим у нас под постоянным контролем вопрос о повышении их профессионального уровня.

Наша задача - продолжать подготовку и обучение государственных обвинителей к работе в данной форме судопроизводства, помочь государственному обвинителю выработать свой стиль в работе и достичь вершины профессионализма в своей деятельности.

Гособвинитель, участвующий в рассмотрении дела, должен уметь представить доказательства максимально наглядно и понятно для присяжных. При этом он должен быть одновременно и тонким психологом, и хорошим оратором, оперативно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в суде, эффективно отстаивать свою позицию.

А еще быть максимально убедительным и быть готовым к работе в условиях длительного психоэмоционального напряжения.

А если позиция защиты сильнее, сможет ли прокурор убедить присяжных в своей правоте?

Сергей Бажутов: Суд присяжных - это состязательный процесс. Участие непрофессиональных судей в рассмотрении дел, когда обвиняемым грозит самое суровое наказание из всех возможных, имеет особый смысл.

Каждая из сторон пытается убедить присяжных в своей правоте. Мастерство государственного обвинителя заключается в том числе в умении избрать правильную тактику представления доказательств вины подсудимого.

Обвиняемые в убийстве нередко выбирают суд присяжных в надежде, что их оправдают. Фото: Сергей Савостьянов

Бытует мнение, что суд присяжных - это гарантия оправдания. Практика говорит об обратном. И таких примеров достаточно. Так, по уголовному делу в отношении Романа Миронова, обвинявшегося в совершении с соучастниками убийства жены и ее родственников, тела которых не обнаружены, подсудимые выбрали эту форму судопроизводства, поскольку надеялись, что присяжные их оправдают.

Государственные обвинители прокуратуры Москвы, несмотря на отсутствие трупов погибших, представили убедительные доказательства, не оставив сомнений в совершении убийств. Присяжные признали подсудимых виновными, не заслуживающими снисхождения. Миронов осужден к пожизненному лишению свободы, его соучастникам суд назначил наказание от 10 до 19 лет лишения свободы.

Но ведь бывает, что присяжные оправдывают обвиняемых, несмотря на позицию государственного обвинения?

Сергей Бажутов: Безусловно, такие решения есть, совсем исключить вынесение оправдательных приговоров нельзя. Прокурор по окончании расследования уголовного дела изучает его и при отсутствии убедительных доказательств вины обвиняемого возвращает следователю для дополнительного расследования. В случае утверждения обвинительного заключения направляет дело в суд.

Бесспорных дел в производстве суда не так много, но в случае отсутствия доказательств они в суд не направляются. Уголовно-процессуальным законом предусмотрены два вида приговоров - обвинительный и оправдательный, решение о виновности или невиновности вправе принять только суд, в том числе коллегия присяжных заседателей. Задачей судебного разбирательства как раз является оценка достаточности доказательств, подтверждающих обвинение. В ряде случаев оправдательные приговоры выносятся даже тогда, когда вина подсудимых в судебном разбирательстве подтверждена. Государственный обвинитель должен разобраться в причинах оправдания. Если при вынесении вердикта или постановлении приговора допущены нарушения закона, государственный обвинитель обязан оспорить судебное решение в вышестоящий суд.

Такая ситуация была, например, в Краснодарском крае. При рассмотрении Апшеронским районным судом уголовного дела в отношении Белаша присяжными заседателями подсудимый признан непричастным к совершению преступления. Хотя его виновность в убийстве была подтверждена неоспоримыми доказательствами, в том числе собственными показаниями, подтвержденными при проверке на месте происшествия, о нанесении металлической арматурой ударов по голове потерпевшего. А также показаниями свидетелей, наличием на одежде и обуви следов крови погибшего.

В отличие от профессионального суда закон наделил коллегию присяжных заседателей исключительными полномочиями по признанию доказанными (либо недоказанными) фактических обстоятельств дела и принятию решения о виновности или невиновности подсудимого, освободив их от обязанности мотивировать свой вердикт. Принятое присяжными заседателями решение обязательно для суда, поэтому в отношении совершившего преступление лица вынесен оправдательный приговор. Добиться наказания виновного удалось лишь при новом рассмотрении дела.

Государственный обвинитель оспорил оправдательный приговор, указав на нарушения, в том числе при формировании коллегии присяжных. Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором и отменил незаконный приговор. По результатам нового рассмотрения вновь сформированной коллегией присяжных заседателей Белаш признан виновным в убийстве и осужден к 10 годам лишения свободы.

Какие нарушения были допущены при рассмотрении дела в первый раз?

Сергей Бажутов: Основаниями отмены оправдательного приговора явились существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные на стадии формирования коллегии присяжных.

Очень важная часть судебного разбирательства - отбор присяжных заседателей. Ведь прокурор и адвокат впервые видят людей, которым предстоит разрешить судьбу уголовного дела и подсудимого. Собирать сведения о присяжных заседателях законом запрещено. Поэтому очень важно, чтобы кандидаты в присяжные заседатели рассказывали о себе и родственниках правду. Кроме безусловных оснований, препятствующих их участию в судебном разбирательстве, у адвоката и прокурора существует право на несколько немотивированных отводов.

По делу Белаша установлено, что кандидаты в присяжные заседатели, впоследствии включенные в состав коллегии, скрыли информацию, препятствующую их участию в указанном качестве (судимость супруга, наличие статуса депутата совета сельского поселения). Кроме того, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о недопустимом поведении адвоката, который, пытаясь повлиять на мнение присяжных заседателей, порочил доказательства, делал ничем не подтвержденные заявления о давлении на подсудимого со стороны следствия, что не могло не повлиять на объективность коллегии присяжных и, безусловно, отразилось на их решении.

Правовое сообщество приводит данные об увеличении оправдательных приговоров в стране. Так ли это?

Сергей Бажутов: СМИ часто сообщают о вынесении оправдательных приговоров, что создает картину большого числа оправданных лиц. При этом статистика свидетельствует о том, что число этих лиц в 2020 и 2019 годах практически не изменилось и составило соответственно 1121 и 1157. В первом полугодии 2021 года - 698 лиц. Следует отметить, что не все приговоры вступают в законную силу: в первом полугодии 2021 года в отношении 60 процентов оправданных судебные решения отменены апелляционными судами по представлениям прокуроров. По делам, рассмотренным с участием присяжных, этот показатель составил 71,6 процента от числа оправданных на основании вердикта.

Когда подсудимого оправдывают - это ошибки следствия или недоработка гособвинения?

Сергей Бажутов: Анализ судебной практики показывает, что причинами вынесения оправдательных приговоров могут являться недостатки предварительного следствия, выразившиеся в нарушениях уголовно-процессуального закона, влекущих признание доказательств недопустимыми, неполнота расследования, отсутствие прямых доказательств вины подсудимых и достаточных данных, опровергающих их версии, невосполнимые пробелы в доказательственной базе, а также наличие противоречий между отдельными доказательствами.

Наряду с указанными причинами при рассмотрении уголовных дел с участием коллегии присяжных заседателей вынесение оправдательного вердикта влекут существенные нарушения норм уголовно-процессуального права, допускаемые стороной защиты, повлиявшие на формирование мнения присяжных. Вместе с тем хочу отметить: мнение о том, что государственный обвинитель во что бы то ни стало должен добиться обвинительного приговора, ошибочно. Эта точка зрения основана на упрощенном понимании роли прокурора в уголовном процессе.

65 лет для мужчин. Это максимальный возраст после которого пожизненное заключение не назначается

Большой общественный резонанс вызывают дела о превышении необходимой обороны, когда человек может получить или получает реальный срок за гибель преступника. Прокуроры способны повлиять на такой приговор?

Сергей Бажутов: Да, такие примеры тоже есть. В Республике Хакасия в одном из городских судов рассматривалось уголовное дело по обвинению 17-летнего подростка. Защищая себя и свою мать от отца, который в течение многих лет в состоянии опьянения избивал их, а в день произошедшего сначала душил мать, а когда мальчик попытался пресечь его действия, двинулся в его сторону, нанес ему множественные удары ножом. Следственные органы посчитали, что он действовал неправомерно, но в состоянии аффекта - сильного душевного волнения, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией. Тем самым юноша фактически был лишен права защищаться от противоправного посягательства человека, которого даже сложно назвать отцом. После анализа всех доказательств и изучения ситуации в семье государственный обвинитель пришел к выводу о том, что подросток действовал в состоянии необходимой обороны, поскольку предшествующее поведение отца достоверно свидетельствовало о намерении применить насилие в отношении несовершеннолетнего и его матери, а следовательно, о наличии у подростка права защищаться. Подросток оправдан, за ним признано право на реабилитацию.

Сергей Бажутов: Гособвинитель в суде должен быть тонким психологом. Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Наверняка принципиальная позиция прокуроров в суде далеко не всем нравится. Насколько часто гособвинителям угрожают, и есть ли в этом случае у них защита?

Сергей Бажутов: Поддержание государственного обвинения в суде не только ответственная, сложная, но и сопряженная с опасностью работа. Несмотря на недопустимость любого давления на государственного обвинителя, прокурорам при выполнении служебного долга приходится сталкиваться с угрозами в свой адрес. Государственные обвинители, участвуя в рассмотрении дел, в том числе о преступлениях, совершенных организованными преступными группировками, других тяжких преступлениях, занимая активную позицию в доказывании виновности, "вызывают огонь на себя". Оставшиеся на свободе соучастники из чувства мести либо с целью отстранения прокурора от дела готовы на любые действия, в том числе связанные с угрозой для жизни государственного обвинителя. В каждом конкретном случае рассматривается вопрос о применении в отношении сотрудника мер государственной защиты. В соответствии с Законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество прокурора применяется одна из форм государственной защиты. Это может быть в том числе: личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача оружия, временное помещение в безопасное место. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе, переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности. В настоящее время в отношении ряда сотрудников Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры применены такие меры.

В заключение хочу поздравить всех прокурорских работников, в особенности государственных обвинителей, с 300-летием празднования прокуратуры России. Пожелать здоровья, благополучия, успехов в работе, законных судебных решений!

Ключевой вопрос

Когда обвинитель защищает

Вы хотите сказать, что гособвинитель может и защищать подсудимого?

Сергей Бажутов: Государственный обвинитель как гарант законности обязан отказаться от уголовного преследования невиновного лица, что в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения. При этом отказ от обвинения обязателен для суда и влечет реабилитацию невиновного.

Таких примеров много?

Сергей Бажутов: За 6 месяцев 2021 года государственные обвинители в суде первой инстанции отказались от обвинения в полном объеме в отношении 46 лиц, уголовное преследование которых в этой связи прекращено с признанием права на реабилитацию. Законом также предусмотрен отказ от части обвинения, государственные обвинители используют это право, если в ходе судебного разбирательства приходят к убеждению о недоказанности преступления или его квалифицирующих признаков.

Приведу пример. В одном из городских судов Республики Марий Эл рассмотрено уголовное дело по обвинению инженера-механика предприятия Мухаметшина в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть. По версии следствия, по его вине произошел несчастный случай на производстве. В частности, он плохо закрепил платформу для погрузки автомобилей, в результате находящийся на нем грузовик опрокинулся на правый борт, и несколько тонн зерна высыпалось на работника предприятия, который задохнулся от травм грудной клетки. В судебном разбирательстве по инициативе сторон, в том числе гособвинителя, назначена повторная экспертиза. Согласно ее выводам непосредственной причиной несчастного случая стало использование неисправного погрузчика. С учетом того, что проверка исправности погрузчика и выпуск его в эксплуатацию входит в обязанности главного инженера, государственный обвинитель отказался от обвинения Мухаметшина. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с отсутствием состава преступления. По результатам нового рассмотрения дела судом к уголовной ответственности привлечено надлежащее лицо.