Глава Россельхознадзора: Цены на красную икру могут повышаться искусственно

Более 80% кормов для домашних животных не соответствуют заявленному составу - в некоторых популярных мясных консервах мяса нет совсем. Но качество молока и рыбы, закупаемых для школ и больниц, удалось подтянуть. О борьбе с фальсификатом и контрафактом, росте цен на мясо и многом другом в интервью "РГ" рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Вместо кролика - кукуруза

Россельхознадзор вводил в 2020-2021 годах запреты на поставки кормов для домашних животных из США, Канады и европейских стран. Высказывались опасения дефицита кормов. Есть ли эти риски сейчас?

Сергей Данкверт: Нас стараются дискредитировать, что мы якобы лишаем российских потребителей специализированных лечебных кормов для животных. Однако если речь идет действительно о кормах, обладающих лечебными свойствами, то они по законодательству страны должны пройти процедуру регистрации. А у нас ничего не зарегистрировано.

Зарубежные производители также используют в производстве кормов ГМО, но ни одна компания не подала документы на регистрацию кормов с ГМ-компонентами, несмотря на наши неоднократные предупреждения и все принятые меры.

Мы же вводили ограничения в отношении определенного перечня стран не просто из-за нашей прихоти, а потому что ветеринарные службы серьезно снизили уровень контроля за своими экспортерами, что в результате привело к отгрузкам в Россию кормов сомнительного качества и уровня безопасности.

Но домашние животные едят эти корма с удовольствием и отказываются возвращаться к "человеческому" меню…

Сергей Данкверт: Мы постараемся выяснить, что в эти корма добавляют такого "особенного". Но точно это не тот состав, что указан на упаковках. С нас в Европе требуют прослеживаемость продукции, мы действуем зеркально. Наши требования просты: производитель и импортер должен отвечать за свою продукцию.

При этом реклама у этих кормов такая, что самому хочется попробовать - ломтики кролика в соусе, специальное диетическое питание, премиальное качество... И цена соответствующая - 200 рублей за 100 грамм. Реклама же - недешевое удовольствие.

В очень популярном корме для домашних животных на этикетке указано несколько видов мяса. Но вместо мяса там только соя и кукуруза

Только потом мы почему-то удивляемся, чего же наша кошка толстеет после этого корма. А потому что из 450 образцов, которые мы проверили, 380 не соответствовали заявленному составу, а это более 80%. Где-то заявлен кролик, а его ДНК в консервах вообще нет. Мы исследовали образцы очень популярного в России корма, который продается практически в каждом магазине, где в составе указаны различные виды мяса, а его там нет никакого - только растительные ингредиенты, соя и кукуруза. На маркировке одних испанских консервов была заявлена мясо-костная мука. Наши инспекторы приехали на предприятие и выяснили, что это мука из перьев птицы. В то время как по всей Европе гуляет птичий грипп.

При этом, если мы хотим поставлять любую пищевую продукцию в Евросоюз, к нам предъявляются строжайшие требования, в том числе касающиеся абсолютной прослеживаемости производства товаров и аттестации в ходе аудита производителей используемого сырья. Однако уже известны планы инспекций Еврокомиссии на этот год (2022), и российские предприятия в них не включены.

Мы же, напротив, несмотря на выявленные системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, достаточные для введения более масштабных ограничений, продолжаем сотрудничество с компетентными ведомствами, проведение инспекционной работы и остаемся открытыми для диалога с российским бизнесом. В 2021 году мы провели проверки в 14 странах, на ближайшие месяцы запланированы аудиты французских и австрийских систем надзора. По их результатам и представленным документам из закрытых стран уже более 100 компаний возобновили экспорт в Россию.

Наши требования просты: страна-экспортер и производитель, если они заинтересованы в работе на российском рынке, должны отвечать за свою продукцию, ее качество и безопасность в соответствии с требованиями нашего законодательства. Также ответственность за продаваемые корма и добавки лежит на российских импортерах.

Недавно вы предложили ввести маркировку на рыбные консервы. Зачем? Ведь есть же ваша система "Меркурий", которая позволяет отследить подмену сырья. Вы верите в то, что маркировка "Честный знак" не будет фикцией и поможет сократить долю нелегальной продукции?

Сергей Данкверт: Эти две системы взаимно дополняют друг друга. "Меркурий" прослеживает продукцию до розницы, маркировка - до потребителя. Мы видим по ветеринарным документам факты подмены сырья, маркировка позволяет зафиксировать противоправные действия с реализацией товара. Одними усилиями Россельхознадзора невозможно решить проблему качества и безопасности продукции - только совместными действиями всех заинтересованных органов.

По нашим ветеринарно-сопроводительным документам на конец 2021 года в стране произведено 193 тонны черной икры и 29,5 тыс. тонн красной икры. Благодаря системам удалось выявить, что часть икры не соответствует требованиям безопасности и качества.

Вот мы сегодня говорим, что красная икра очень дорогая. И вообще все продукты дорожают. Но часто цены могут повышаться искусственно, поскольку продукция не соответствует задекларированным параметрам. В консервах с сайрой сайры может и не быть, а вместо нее в банке может оказаться более дешевая сельдь.

По молоку помогает маркировка? В прошлом году в школах, детсадах и больницах более четверти всей продукции было фальсификатом. А в этом?

Сергей Данкверт: С 2017 года по сегодняшний день наблюдается кратное снижение доли небезопасной продукции по молоку, меду, кормам, рыбе.

Вы же помните случаи, как у нас за бюджетные деньги закупалось масло по 500 рублей за кг, тогда как оно не могло стоить меньше 700 рублей за кг? Мы проделали большую работу, в том числе с минпросвещения и общественными организациями. Удалось создать механизмы, способные отследить любые закупки продуктов - в школы, детсады, больницы. Соответствие объемов используемого сырья и произведенной из него продукции, происхождение применяемых компонентов мы отслеживаем с помощью системы "Меркурий", а все результаты лабораторных исследований видим в системе "Веста", в которой работают все ветеринарные лаборатории. Так, порядка 70 млн лабораторных исследований мы можем посмотреть в электронном виде.

Это способствует очищению рынка от недобросовестных игроков. Но по-прежнему остаются вопросы к самой системе бюджетных закупок, главным ориентиром которой является низкая цена, без учета четких критериев к качеству и безопасности продуктов.

Выбирая корм для своего питомца, помните, что заявленного лакомства в пачке может и не быть. Фото: Юлия Пыхалова/ "Комсомольская правда"

"Болезненный" рост

К "человеческому" коронавирусу в 2021 году добавились вспышки болезней животных. У нас из-за АЧС выросли цены на свинину, а из-за птичьего гриппа - на мясо птицы. Возможно ли остановить распространение, и если да, то как?

Сергей Данкверт: Конечно, можно говорить о том, что эпизоотия повлияла на цену на мясо, но на мой взгляд, болезни не оказали значительного влияния. Ну потеряем мы 100 тыс. тонн мяса, а производим почти 5 млн тонн в год. Все могло быть гораздо хуже.

У нас ситуация контролируется через электронно-сопроводительные документы - оперативно можно найти, из какого региона пришло мясо, и отсечь поставки. В других странах ситуация менее контролируема, и поэтому там намного тяжелее. В Европе зафиксировано 13 тыс. случаев АЧС, более 2,5 тыс. - гриппа птиц. А у нас АЧС всего 390 случаев.

В России основная проблема в лояльности законодательства - например, о своих проверках мы должны предупреждать предприятия за три дня. А инспекторы должны приходить неожиданно и не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы понять, как ситуация обстоит на самом деле. Поэтому и получается, что белгородское предприятие два месяца скрывало от нас АЧС, и мы обнаружили его продукцию с геномом вируса потом в 16 регионах. АЧС у нас распространяется исключительно из-за человеческого фактора.

С 2017 года по сегодняшний день наблюдается кратное снижение доли небезопасной продукции по молоку, меду, кормам, рыбе

Понятно, что нам придется сосуществовать и с гриппом птиц, и с АЧС. Просто надо исключить контакт диких птиц и кабанов с домашними. Европейцы ведь и пострадали из-за того, что пошли на поводу у "зеленых", разрешив свободный выгул домашней птицы.

Кроме птичьего гриппа были ваши запреты на ввоз инкубационного яйца. Хотите сказать, это тоже не повлияло на цены?

Сергей Данкверт: То же самое - нет предмета для разговора. Мы производим в России до 4 млрд инкубационного яйца, а ввозим из других стран всего 650 млн. Причем к концу пршлого года производство собственного яйца мы еще и нарастили. К тому же мы запрещали поставки из одних стран, но их место занимали другие. Когда в Голландии начался грипп птиц, наши импортеры переориентировались на Турцию.

Так что, если цены на мясо и росли, причина не в самих вспышках болезней, а в психологических страхах - вдруг возникнет дефицит, вдруг производство остановится. Но птицей и свининой страна обеспечивает себя сама. Если раньше мы импортировали 3,5 млн тонн мяса всех видов, то в прошлом году в страну было завезено всего 590 тыс. тонн, в этом году будет еще минус 25 тыс. тонн импорта. Поэтому тут опасаться нечего.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к 2024 году разработать вакцину от АЧС. Это возможно сделать?

Сергей Данкверт: Мы принимаем участие в этой работе. Но вопрос непростой, раз за 60 лет ученые так и не придумали вакцину от АЧС. Думаю, если АЧС будет дальше распространяться, придется поработать над генетической модификацией свиней - чтобы они стали менее восприимчивы к вирусу и его распространению.

Правительство решило обнулить ввозную пошлину на 100 тыс. тонн свинины и 200 тыс. тонн говядины. Но количество предприятий, с которых разрешен импорт в нашу страну, пока ограничено. Будете расширять этот список?

Сергей Данкверт: Дело ведь не в том, сколько предприятий допущено на наш рынок. Главное - какой объем продукции они могут поставить. Например, по свинине открыто 27 предприятий в Южной Америке, по говядине - 107. На наш взгляд, этого более чем достаточно. Если импорт снижается, то это связано не с количеством разрешенных предприятий, а с экономическими факторами, ростом собственного производства и большей привлекательностью для поставщиков других рынков сбыта продукции, например в странах Азии.

Уроки китайского

Мясопереработчики недавно заявляли, что перебои в поставках добавок и витаминов для животных могут привести к закрытию комбикормовых заводов. Насколько серьезный дефицит сложился? Сильно ли на это влияет ограничение поставок из Китая? С чем он связан и как можно решить вопрос?

Сергей Данкверт: Эта ситуация возникла не только у нас, это проблема для всего мирового рынка. Европейские и американские производители комбикормов закупают сырье в Китае. А Китай увеличивает производство своих сельскохозяйственных животных. Поэтому у них просто не остается прежнего объема добавок и витаминов на экспорт. Тут еще "зеленая" повестка. Мы ратуем за уменьшение углеродного следа и одновременно удивляемся дефициту продукции химического синтеза. Так не бывает.

По моему мнению, у нас есть все возможности для решения этой проблемы. Можно элементарно сеять больше сои и кукурузы и этим обходиться, кормить животных как 40 лет назад. И не надо говорить, что технологии с тех пор поменялись. Понимаете, где-то ведь есть предел наращиванию показателей. Бройлер раньше жил 65 дней, а сегодня достигает тех же параметров за 35 дней. Вы уверены, что сейчас курица лучше?

С другой стороны, самое крупное месторождение газа, в котором есть необходимые для производства витаминов и добавок вещества, находится у нас в Поволжье. Газ экспортируем в Бельгию, там делают аминокислоты, которые мы закупаем втридорога. А теперь скажите, если газ подорожал примерно в семь раз, вы всерьез ждете, что эти добавки будут дешевыми и себестоимость производства мяса будет низкая? У нашего бизнеса есть отличные возможности производить эти добавки в России.

Мы научились обеспечивать себя теми товарами, которые быстро приносят деньги, вроде той же птицы или свинины. Корма, добавки - более сложная категория. Но потенциал у нас огромный - мы можем сами обеспечивать ими весь Китай.

Больше года назад Китай почти прекратил импорт нашей рыбы из-за того, что на ней был обнаружен коронавирус. С тех пор переговоры по поводу возобновления поставок сдвинулись с мертвой точки? Или можно окончательно забыть об этом импортере?

Сергей Данкверт: Мы продолжаем вести переговоры с Китаем. Но с этой страной быстро вопросы не решаются. Да и никакой катастрофы за этот год не произошло - падение экспорта рыбы в целом в годовом выражении составило всего лишь 9%.

Зато ограничения со стороны Китая определенно пошли на пользу российским рыбакам - как только нам закрыли КНР, мы тут же нашли варианты поставлять рыбу в традиционные страны, куда она раньше ехала через Китай. Это Германия, Франция, Испания, Норвегия, Польша. Тут же задумались о своей переработке сырья, чтобы поставлять на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Конечно, удобно было сваливать рыбу в кучу и навалом все это сгружать в Китай. Но и цена за такую продукцию копеечная. Да и, мягко говоря, это не совсем подходящие технологии для XXI века. Тем более когда на дворе бушует коронавирус. Китай защищает свое население, в том числе и такими способами. Хотите возить рыбу - везите в контейнерах, которые удобно проверить. Дефицит контейнеров? Это уже ваши проблемы, так считает Китай.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Татьяна Карабут

Недавно на заседании РАН вы говорили о необходимости изменения законодательства в отношении ГМО. Что именно предлагаете - снять запреты на производство ГМ-культур? Есть ли будущее у таких технологий в нашей стране?

Сергей Данкверт: Речь идет об изменении законодательства - у нас оно либо чрезмерно ужесточено, либо, наоборот, слишком мягкое. Например, по закону о семеноводстве проверять ГМО на границе мы должны начать с 2024 года. А разве не надо проверять в 2022-2023 годах? Мы уже обнаружили больше десятка случаев, когда ГМ-культуры сеют у нас в стране. Разве не надо с этим бороться уже сейчас?

При этом мы регистрируем ГМ-линии для человека, но для животных заставляем регистрировать те же линии заново. Зачем так усложнять?

Что касается производства ГМ-культур, мы можем оставаться чистыми от ГМО - у нас достаточно земли. Но если будут найдены ГМ-линии, которые дадут возможность производить более засухоустойчивую пшеницу и другие культуры, то через какое-то время, если мы не будем это использовать, нас просто подвинут на мировом рынке. Мы не сможем продавать свою продукцию. Это надо учитывать и как минимум вести соответствующие научные исследования. •