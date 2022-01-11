Грушко: Россия едет на Совет Россия-НАТО с реалистичными ожиданиями

Россия отправляется на заседание Совета Россия-НАТО с надеждой на серьезный и продуктивный разговор, где будут затронуты фундаментальные проблемы европейской безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

"Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности", - отметил он. И уточнил, что ранее эти проблемы долгие годы "заматывались" странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО и его деятельности.

Сейчас, по словам Грушко, в отношениях России и НАТО настал момент истины.