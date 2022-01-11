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11.01.2022 21:20
Рубрика: Происшествия

Инстраграм-модель разместила обнаженные фото на фоне храма

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Очередная блогерша отличилась со знаком минус на просторах Сети. Девушка, набравшая популярность благодаря тому, что покрыла практически полностью свое тело и лицо татуировками, оголившись, сфотографировалась на фоне храма. И фото, естественно, разместила в соцсетях. Для других целей блогеры, похоже, и не видят смысла фотографироваться.

Столичные полицейские вчера начали доследственную проверку в отношении Полины Моругиной. Внимание стражей правопорядка привлекла публикация фотографии девушки в голом виде на фоне храма. "Проводится проверка на предмет оскорбления религиозных чувств верующих из-за фото в обнаженном виде на фоне церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях", - сообщили в полиции.

Фото: kinopoisk.ru
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Отмечается, что провокационное фото было сделано еще в прошлом году - в конце августа. Тогда же размещено на странице девушки в Instagram. Но внимание в Сети снимок привлек только сейчас.

По итогам проверки против девушки могут возбудить уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств". Материалы доследственной проверки впоследствии будут направлены в столичный главк Следственного комитета для принятия процессуального решения. Блогерше грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года.

Полина Моругина известна в интернете под псевдонимом "Полина Фейс". Тело девушки и ее лицо практически полностью покрыты татуировками. Периодически модель появляется на стримах с другими блогерами. Регулярно выкладывает видеоролики со своим участием в YouTube.

Полиция проводит доследственную проверку на предмет оскорбления религиозных чувств верующих

Вчера число подписчиков тату-модели резко поубавилось. Хотя подобный скандал обычно только прибавляет их количество. Все дело в том, что после скандала страница девушки в Instagram стала недоступна, а в соцсети "ВКонтакте" ее аккаунт оказался удален.

Параллельно в отношении Моругиной составлен протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП "умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение". Девушке грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Фото: Istock
Суд отпустил девушку, устроившую обнаженную съемку на фоне Исаакия

В настоящее время протокол по этому делу вернули в полицию для устранения нарушений, допущенных при его составлении. После того как нарушения устранят, протокол снова вернут в суд для рассмотрения.

Напомним, недавно в аналогичный скандал угодил блогер из Таджикистана Руслан Бобиев. Он со своей подругой сделал провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного. Девушка в кителе с надписью "полиция" присела на корточки перед блогером и имитировала оральный секс.

В прошлом году суд приговорил их к 10 месяцам колонии. Бобиева депортировали из страны.

30-летняя Ирина Волкова не так давно стала фигуранткой аналогичного уголовного дела после обнаженной фотосессии на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Впоследствии женщина извинилась за свой поступок. На период расследования суд не стал помещать ее в СИЗО.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

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