Истребители Су-30СМ России и Беларуси провели патрулирование границ

Белорусские и российские летчики провели очередное патрулирование границ Союзного государства на многоцелевых истребителях СУ-30СМ, сообщило во вторник минобороны республики.

"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ", - говорится в сообщении в Telegram-канала военного ведомства РБ.

Ранее этот же источник дал понять, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси и воздушно-космических сил РФ.

Это решение, уточняется руководством министерства, принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве". Кроме того, в Минске был отмечен рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС.

Министр обороны РБ Виктор Хренин подчеркнул, что наращивание сил НАТО у границ республики и, в частности, усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Варшава хочет развязать конфликт, втянув в него Евросоюз.