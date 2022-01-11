Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 2014, N 19, ст. 2289; N 30, ст. 4257; 2016, N 27, ст. 4246; 2019, N 10, ст. 887; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; N 52, ст. 7833; 2020, N 17, ст. 2725; 2021, N 1, ст. 56; N 18, ст. 3058; N 22, ст. 3679; N 27, ст. 5179) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, предоставление государственной поддержки профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющей государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации.";

2) статью 9 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов имеют право на организацию предоставления профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющей государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных организациях.";

3) в статье 16:

а) в первом предложении части 3 слово "исключительно" исключить, слова "электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств" заменить словами "информационные технологии, технические средства, электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, которые содержат электронные учебно-методические материалы, а также включающей в себя государственные информационные системы в случаях, предусмотренных частью 31 настоящей статьи,";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. При реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, предусматривающих обработку персональных данных обучающихся, организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна использовать государственные информационные системы, создаваемые, модернизируемые и эксплуатируемые для реализации указанных образовательных программ.";

4) в статье 18:

а) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.";

б) дополнить частями 81- 83 следующего содержания:

"81. Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

82. Электронные образовательные ресурсы включаются в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по результатам экспертизы содержащихся в них электронных учебно-методических материалов. Данная экспертиза проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

83. Порядок формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая состав сведений, содержащихся в указанном федеральном перечне, требования к электронным образовательным ресурсам, порядок принятия решений и условия включения электронных образовательных ресурсов в указанный федеральный перечень и исключения электронных образовательных ресурсов из указанного федерального перечня, в том числе порядок и сроки проведения экспертизы электронных учебно-методических материалов, содержащихся в электронных образовательных ресурсах, критерии ее проведения и правила их оценивания, требования, предъявляемые к экспертам при проведении данной экспертизы, права и обязанности экспертов, порядок их отбора, формы и срок действия экспертных заключений), утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

5) в части 1 статьи 98 слова "настоящей статьей" заменить словами "настоящим Федеральным законом".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

3. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем в соответствии с частью 31 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не позднее 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин