Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 474-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488; 2020, N 17, ст. 2714; 2021, N 22, ст. 3688) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и в случае их изменения после даты регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета иные фамилия, имя, отчество (при наличии);";

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) сведения о документе, удостоверяющем личность;";

в) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

"18) реквизиты записей актов гражданского состояния (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация акта гражданского состояния, дата составления и номер).";

2) в статье 8:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Указанные сведения могут быть представлены страхователем лично либо через законного или уполномоченного представителя.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Страхователь представляет в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения (за исключением сведений, предусмотренных пунктом 23 статьи 11 настоящего Федерального закона) о всех работающих у него лицах, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы. Документы, содержащие указанные сведения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.";

б) в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Страхователь в случае, если численность работающих у него застрахованных лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, за предшествующий отчетный период превышает 10 человек, представляет сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке страхователем могут представляться сведения в отношении 10 и менее работающих у него застрахованных лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, за предшествующий отчетный период. Сведения о трудовой деятельности представляются страхователем в соответствии с пунктами 24 - 26 статьи 11 настоящего Федерального закона.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Уполномоченный представитель страхователя - юридического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством, в том числе доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Уполномоченный представитель страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Форматы указанных электронных документов утверждаются Пенсионным фондом Российской Федерации.";

3) абзац первый пункта 26 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"26. Страхователь в случае, если численность работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц превышает 10 человек, представляет сведения, указанные в пункте 24 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке страхователем могут представляться сведения в отношении 10 и менее работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц.".

Статья 2

Абзац третий пункта 1 статьи 132 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2018, N 31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660; N 27, ст. 3522, 3526; N 40, ст. 5488; 2021, N 1, ст. 57; N 27, ст. 5186; Российская газета, 2021, 10 декабря) после слов "(или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти," дополнить словами "Пенсионному фонду Российской Федерации,".

Статья 3

Внести в пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; 2009, N 30, ст. 3739; 2014, N 26, ст. 3394; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183) следующие изменения:

1) в абзаце втором слова "по форме, установленной страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования" исключить;

2) в абзаце пятом слово "среднесписочная" исключить, слова "25 человек" заменить словами "10 человек", после слов "подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью" дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам могут быть представлены страхователем лично либо через законного или уполномоченного представителя.

Уполномоченный представитель страхователя - юридического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством, в том числе доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Уполномоченный представитель страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Форматы указанных электронных документов устанавливаются страховщиком.

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и порядок ее заполнения устанавливаются страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; 2018, N 24, ст. 3405; 2019, N 14, ст. 1461; 2021, N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Работодатель, получивший заявление, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления, направляет его непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию либо через многофункциональный центр. Работодатели, численность работников которых за предшествующий отчетный период превышает 10 человек, представляют полученные заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке полученные заявления могут представляться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации работодателями, численность работников которых за предшествующий календарный год составляет 10 человек и менее. Формат представления указанного заявления в форме электронного документа определяется Пенсионным фондом Российской Федерации.";

б) в части 6 слова "с указанным Федеральным законом, лично либо иным способом, в том числе в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется Пенсионным фондом Российской Федерации и который подается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, и регистрируется в качестве застрахованного лица в соответствии с настоящим Федеральным законом" заменить словами "с порядком, установленным указанным Федеральным законом";

2) в части 7 статьи 9 слова "составляет 25 и более застрахованных лиц" заменить словами "превышает 10 человек", слово "среднесписочная" исключить, слова "составляет менее 25 человек" заменить словами "составляет 10 человек и менее".

Президент Российской Федерации В. Путин