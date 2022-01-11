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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 474-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488; 2020, N 17, ст. 2714; 2021, N 22, ст. 3688) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и в случае их изменения после даты регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета иные фамилия, имя, отчество (при наличии);";

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) сведения о документе, удостоверяющем личность;";

в) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

"18) реквизиты записей актов гражданского состояния (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация акта гражданского состояния, дата составления и номер).";

2) в статье 8:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Указанные сведения могут быть представлены страхователем лично либо через законного или уполномоченного представителя.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Страхователь представляет в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения (за исключением сведений, предусмотренных пунктом 23 статьи 11 настоящего Федерального закона) о всех работающих у него лицах, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы. Документы, содержащие указанные сведения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.";

б) в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Страхователь в случае, если численность работающих у него застрахованных лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, за предшествующий отчетный период превышает 10 человек, представляет сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке страхователем могут представляться сведения в отношении 10 и менее работающих у него застрахованных лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, за предшествующий отчетный период. Сведения о трудовой деятельности представляются страхователем в соответствии с пунктами 24 - 26 статьи 11 настоящего Федерального закона.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Уполномоченный представитель страхователя - юридического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством, в том числе доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Уполномоченный представитель страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Форматы указанных электронных документов утверждаются Пенсионным фондом Российской Федерации.";

3) абзац первый пункта 26 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"26. Страхователь в случае, если численность работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц превышает 10 человек, представляет сведения, указанные в пункте 24 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке страхователем могут представляться сведения в отношении 10 и менее работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц.".

Статья 2

Абзац третий пункта 1 статьи 132 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2018, N 31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660; N 27, ст. 3522, 3526; N 40, ст. 5488; 2021, N 1, ст. 57; N 27, ст. 5186; Российская газета, 2021, 10 декабря) после слов "(или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти," дополнить словами "Пенсионному фонду Российской Федерации,".

Статья 3

Внести в пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; 2009, N 30, ст. 3739; 2014, N 26, ст. 3394; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183) следующие изменения:

1) в абзаце втором слова "по форме, установленной страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования" исключить;

2) в абзаце пятом слово "среднесписочная" исключить, слова "25 человек" заменить словами "10 человек", после слов "подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью" дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам могут быть представлены страхователем лично либо через законного или уполномоченного представителя.

Уполномоченный представитель страхователя - юридического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством, в том числе доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Уполномоченный представитель страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности, доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством, или доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. Форматы указанных электронных документов устанавливаются страховщиком.

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и порядок ее заполнения устанавливаются страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; 2018, N 24, ст. 3405; 2019, N 14, ст. 1461; 2021, N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Работодатель, получивший заявление, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления, направляет его непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию либо через многофункциональный центр. Работодатели, численность работников которых за предшествующий отчетный период превышает 10 человек, представляют полученные заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке полученные заявления могут представляться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации работодателями, численность работников которых за предшествующий календарный год составляет 10 человек и менее. Формат представления указанного заявления в форме электронного документа определяется Пенсионным фондом Российской Федерации.";

б) в части 6 слова "с указанным Федеральным законом, лично либо иным способом, в том числе в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется Пенсионным фондом Российской Федерации и который подается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, и регистрируется в качестве застрахованного лица в соответствии с настоящим Федеральным законом" заменить словами "с порядком, установленным указанным Федеральным законом";

2) в части 7 статьи 9 слова "составляет 25 и более застрахованных лиц" заменить словами "превышает 10 человек", слово "среднесписочная" исключить, слова "составляет менее 25 человек" заменить словами "составляет 10 человек и менее".

Президент Российской Федерации В. Путин