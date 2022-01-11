Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в статью 5.351 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4259) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 после слова "средств" дополнить словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,";

2) абзац первый части 2 после слова "средств" дополнить словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,".

Президент Российской Федерации В. Путин