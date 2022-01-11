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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 495-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в статью 8 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582) следующие изменения:

1) в части 3:

а) в абзаце первом слово "двенадцать" заменить словом "одиннадцать";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в части 4 слова ", Счетной палаты Российской Федерации" исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин