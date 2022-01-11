Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 495-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в статью 8 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582) следующие изменения:

1) в части 3:

а) в абзаце первом слово "двенадцать" заменить словом "одиннадцать";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в части 4 слова ", Счетной палаты Российской Федерации" исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин