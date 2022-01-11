Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 484-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 27, ст. 3438; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 11, ст. 1588; N 32, ст. 5115; 2019, N 18, ст. 2198; N 52, ст. 7787; 2020, N 14, ст. 2021; 2021, N 1, ст. 18; Российская газета, 2021, 10 декабря) следующие изменения:

1) в части восьмой статьи 38 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";

2) пункт 7 части третьей статьи 74 изложить в следующей редакции:

"7) ввести на срок до одного года ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения, в виде максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей соответствующей по сроку и валюте вклада средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в рублях, вкладам в долларах США, вкладам в евро. При этом используется наиболее поздняя по состоянию на дату введения ограничения средняя арифметическая процентная ставка, опубликованная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В целях реализации настоящей меры расчет процентной ставки, к которой применяется ограничение, осуществляется исходя из максимальной доходности по договору банковского вклада с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада.";

3) в части пятой статьи 75:

а) в пункте 4 слово "продажу" заменить словами "реализацию (включая конвертацию в акции (доли в уставном капитале) иных юридических лиц)", после слова "осуществляются" дополнить словами "или осуществлялись";

б) пункт 5 после слова "осуществляются" дополнить словами "или осуществлялись (до даты реализации акций (долей в уставном капитале) такой кредитной организации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)")";

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) приобретать и отчуждать приобретенные акции (доли в уставном капитале) хозяйственных обществ, являющихся подконтрольным лицом или зависимым обществом кредитной организации, в отношении которой осуществляются или осуществлялись (до даты реализации акций (долей в уставном капитале) такой кредитной организации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)") меры по предупреждению банкротства.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 18, ст. 2557; 2019, N 52, ст. 7787; 2021, N 17, ст. 2878) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 1843-2 изложить в следующей редакции:

"3. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в валюте Российской Федерации, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты в размере двух третей ключевой ставки Банка России, действовавшей в период действия моратория. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в долларах США, евро, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из двух третей соответствующей по валюте денежного обязательства (обязанности по уплате обязательных платежей) средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в долларах США, евро, отнесенным к группе вкладов, включающих срок привлечения 91 день. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в иных иностранных валютах, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из двух третей средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в евро, отнесенным к группе вкладов, включающих срок привлечения 91 день. При этом используется наиболее поздняя по состоянию на дату введения моратория средняя арифметическая процентная ставка, опубликованная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в случае продления действия моратория на удовлетворение требований кредиторов. Начисленные проценты подлежат выплате после окончания срока действия моратория.";

2) пункт 3 статьи 1861-4 изложить в следующей редакции:

"3. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в валюте Российской Федерации, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), в том числе на сумму средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, начисляются проценты в размере двух третей ключевой ставки Банка России, действовавшей в период действия моратория. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в долларах США, евро, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из двух третей соответствующей по валюте денежного обязательства (обязанности по уплате обязательных платежей) средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в долларах США, евро, отнесенным к группе вкладов, включающих срок привлечения 91 день. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в иных иностранных валютах, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из двух третей средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в евро, отнесенным к группе вкладов, включающих срок привлечения 91 день. При этом используется наиболее поздняя по состоянию на дату введения моратория средняя арифметическая процентная ставка, опубликованная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в случае продления действия моратория на удовлетворение требований кредиторов. Начисленные проценты подлежат выплате после окончания срока действия моратория.";

3) пункт 3 статьи 18938 изложить в следующей редакции:

"3. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в валюте Российской Федерации, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты в размере двух третей ключевой ставки Банка России, действовавшей в период действия моратория. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в долларах США, евро, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из двух третей соответствующей по валюте денежного обязательства (обязанности по уплате обязательных платежей) средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в долларах США, евро, отнесенным к группе вкладов, включающих срок привлечения 91 день. На сумму предусмотренных законом или договором требований кредитора по денежным обязательствам, обязанностям по уплате обязательных платежей, которые возникли до дня введения моратория включительно, на которые распространяется действие моратория и которые выражены в иных иностранных валютах, в размере, установленном на день введения моратория (без учета начисленных процентов), начисляются проценты исходя из двух третей средней арифметической процентной ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в евро, отнесенным к группе вкладов, включающих срок привлечения 91 день. При этом используется наиболее поздняя по состоянию на дату введения моратория средняя арифметическая процентная ставка, опубликованная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в случае продления действия моратория на удовлетворение требований кредиторов. Начисленные проценты подлежат выплате после окончания срока действия моратория.";

4) в статье 18957-1:

а) дополнить пунктами 21 - 23 следующего содержания:

"21. Банк России на основании решения Совета директоров Банка России вправе принять решение о реорганизации банка, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в форме слияния с юридическим лицом, отвечающим критериям, определенным Советом директоров Банка России, или присоединения такого юридического лица (к такому юридическому лицу) в случае поступления в Банк России предложения о проведении реорганизации банка от одного из следующих лиц:

1) от победителя торгов, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

2) от единственного участника торгов, указанного в пункте 12 настоящей статьи;

3) от лица, направившего единственное сообщение, указанное в пункте 3 настоящей статьи.

22. Порядок реализации всех принадлежащих Банку России акций (долей в уставном капитале) юридического лица, созданного (продолжающего деятельность) в результате реорганизации банка, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или их части определяется в соглашении (договоре), заключаемом между Банком России и лицом, направившим предложение о проведении реорганизации банка. В случае заключения соглашения (договора) между Банком России и лицом, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 21 настоящей статьи, условия соглашения (договора) о цене акций (долей в уставном капитале) должны соответствовать условиям, предложенным на торгах.

23. На участие Банка России в капитале юридического лица, указанного в пункте 21 настоящей статьи, не распространяются положения статьи 8 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".";

б) в пункте 11 первое предложение дополнить словами "или их часть", дополнить словами ", либо цены, раскрываемой организатором торговли в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах".

Президент Российской Федерации В. Путин