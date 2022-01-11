Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 489-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в пункт 13 части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4293; 2018, N 27, ст. 3948, 3956; N 31, ст. 4850; 2021, N 1, ст. 3) изменение, дополнив его словами ", сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов".

Президент Российской Федерации В. Путин