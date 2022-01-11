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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Статью 41 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 50, ст. 5610; 2004, N 35, ст. 3607) дополнить частью второй следующего содержания:

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов вправе оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите Государственной границы, меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации в объеме и порядке, определенных законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.".

Статья 2

Внести в статью 27 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) в части 2 слова "в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" исключить, после слов "на замещаемых ими должностях" дополнить словами "до 1 января 2023 года";

2) в части 4 слова "По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "С 1 января 2023 года";

3) в части 5 слова "По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "С 1 января 2023 года".

Президент Российской Федерации В. Путин