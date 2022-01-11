Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Статью 41 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 50, ст. 5610; 2004, N 35, ст. 3607) дополнить частью второй следующего содержания:

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов вправе оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите Государственной границы, меры поддержки, в том числе осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации в объеме и порядке, определенных законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.".

Статья 2

Внести в статью 27 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) в части 2 слова "в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" исключить, после слов "на замещаемых ими должностях" дополнить словами "до 1 января 2023 года";

2) в части 4 слова "По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "С 1 января 2023 года";

3) в части 5 слова "По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "С 1 января 2023 года".

Президент Российской Федерации В. Путин