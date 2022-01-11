Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 490-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и о приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3072; N 22, ст. 3691; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5177; Российская газета, 2021, 10 декабря) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) разработка, производство, испытание, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработка, производство, испытание, утилизация патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

в) пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91) хранение и торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, патронами к гражданскому и служебному оружию и составными частями патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация (в том числе распространение), утилизация пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

2) в статье 192:

а) в части 4 слова "48 - 51 и 55" заменить словами "48 - 51, 55 и 58";

б) в части 5:

пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники (за исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);

3) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники, разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);

4) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработке, производству, испытанию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);

5) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в том числе распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники.".

Статья 2

1. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 58 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3072; N 22, ст. 3691; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5177; Российская газета, 2021, 10 декабря).

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 10 части 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2017, N 31, ст. 4786; 2021, N 22, ст. 3691).

Статья 3

Признать утратившими силу части 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 26 мая 2021 года N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3691).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2022 года.

3. Осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники, без лицензии не допускается с 1 марта 2022 года.

4. Требование о наличии лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники не применяется к правоотношениям, возникшим до 1 марта 2022 года, в связи с заключением государственных контрактов, предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной техники.

Президент Российской Федерации В. Путин