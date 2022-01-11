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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 490-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и о приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3072; N 22, ст. 3691; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5177; Российская газета, 2021, 10 декабря) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) разработка, производство, испытание, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработка, производство, испытание, утилизация патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

в) пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91) хранение и торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, патронами к гражданскому и служебному оружию и составными частями патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация (в том числе распространение), утилизация пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

2) в статье 192:

а) в части 4 слова "48 - 51 и 55" заменить словами "48 - 51, 55 и 58";

б) в части 5:

пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники (за исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее);

3) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники, разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);

4) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработке, производству, испытанию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);

5) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в том числе распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами);";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники.".

Статья 2

1. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 58 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3072; N 22, ст. 3691; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5177; Российская газета, 2021, 10 декабря).

2. Приостановить до 1 марта 2022 года действие пункта 10 части 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2017, N 31, ст. 4786; 2021, N 22, ст. 3691).

Статья 3

Признать утратившими силу части 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 26 мая 2021 года N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3691).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2022 года.

3. Осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники, без лицензии не допускается с 1 марта 2022 года.

4. Требование о наличии лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники не применяется к правоотношениям, возникшим до 1 марта 2022 года, в связи с заключением государственных контрактов, предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной техники.

Президент Российской Федерации В. Путин