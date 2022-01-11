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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 491-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и статью 24 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 16 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913) следующие изменения:

1) дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131. Госпитализация лица, страдающего психическим расстройством, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях

(1) Госпитализация лица, страдающего психическим расстройством, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда, вынесенного по основаниям и в порядке, которые установлены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

(2) Лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, находится в ней в течение срока, установленного судом, и не реже одного раза в месяц подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров указанной медицинской организации, которая определяет состояние его здоровья и возможность проведения с ним процессуальных действий. О результатах обязательного психиатрического освидетельствования медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях, не реже одного раза в месяц информирует орган предварительного расследования, суд, в производстве которых находится уголовное дело, посредством направления заключения о результатах обязательного психиатрического освидетельствования.

(3) Лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, пользуется правами, предусмотренными статьей 37 настоящего Закона, за исключением случаев, если решением суда для этого лица установлены запреты совершать определенные действия. Контроль за соблюдением таких запретов осуществляется медицинской организацией, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

(4) Медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях, не позднее чем за 15 дней до истечения установленного судом срока пребывания в ней лица, госпитализированного в указанную медицинскую организацию, информирует о результатах обязательного психиатрического освидетельствования орган предварительного расследования, суд, в производстве которых находится уголовное дело, путем направления заключения об обязательном психиатрическом освидетельствовании этого лица, в том числе о его способности по своему психическому состоянию лично осуществлять свои права в судебном заседании, для решения вопроса о необходимости его дальнейшего пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.";

2) часть первую статьи 24 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частью второй статьи 131,".

Статья 2

Статью 24 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2009, N 39, ст. 4538; 2011, N 1, ст. 46; 2013, N 48, ст. 6165) дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Временное помещение лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также продление срока временного пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, осуществляется в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Порядок содержания указанного лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, определяется законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи.".

Президент Российской Федерации В. Путин