Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 466-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6658; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7487; 2017, N 52, ст. 7928; 2018, N 53, ст. 8411) следующие изменения:

1) в статье 10:

а) часть 2 после слов "отнесенные к их компетенции настоящим Федеральным законом," дополнить словами "в том числе по определению видов деятельности, осуществление которых в свободной экономической зоне участниками свободной экономической зоны не допускается,";

б) в части 5 слова "и персональный состав" исключить, слово "утверждаются" заменить словом "утверждается";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Персональный состав экспертных советов по вопросам свободной экономической зоны утверждается соответственно высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым и высшим исполнительным органом государственной власти города федерального значения Севастополя по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

2) в статье 11:

а) в подпункте "а" пункта 2 части 1 слова "и персональный состав" исключить;

б) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) утверждение персонального состава экспертных советов по вопросам свободной экономической зоны по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;";

3) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"3. Высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым и высшим исполнительным органом государственной власти города федерального значения Севастополя по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом приоритетов развития отдельных отраслей экономики могут быть определены иные виды деятельности, осуществление которых участниками свободной экономической зоны на территории соответствующего субъекта Российской Федерации не допускается.";

4) в статье 13:

а) в части 1 слова "в зависимости от места реализации инвестиционного проекта" исключить;

б) часть 2 после слов "в части 1 настоящей статьи," дополнить словами "в зависимости от места реализации инвестиционного проекта";

в) в пункте 4 части 3:

в подпункте "а" слово "трех" заменить словом "шести";

в подпункте "б" слово "тридцати" заменить словом "шестидесяти";

г) дополнить частью 221 следующего содержания:

"221. В случае, если участник свободной экономической зоны, реализующий инвестиционный проект в свободной экономической зоне, намеревается реализовать новый инвестиционный проект на территории другого субъекта Российской Федерации, указанного в статье 8 настоящего Федерального закона, с ним заключается договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым или высшим исполнительным органом государственной власти города федерального значения Севастополя в зависимости от места реализации такого инвестиционного проекта в порядке, установленном настоящей статьей.";

д) в части 27 слова "частями 2-17 настоящей статьи" заменить словами "настоящей статьей для заключения такого договора", дополнить предложением следующего содержания: "При внесении изменений в указанный договор оценка инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта не проводится.";

е) часть 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) снижение количества планируемых для создания рабочих мест.";

5) статью 142 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В случае установления в ходе проверки, указанной в части 1 настоящей статьи, фактов несоответствия деятельности участника свободной экономической зоны требованиям настоящего Федерального закона договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым или высшего исполнительного органа государственной власти города федерального значения Севастополя.".

Статья 2

1. Положения статьи 141 Федерального закона от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" применяются к отношениям, возникшим из договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне с момента их заключения.

2. Договоры об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенные до дня вступления в силу Федерального закона от 25 декабря 2018 года N 485-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", должны быть приведены сторонами таких договоров в соответствие со статьей 141 Федерального закона от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" до истечения трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин