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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 445-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; 2014, N 26, ст. 3387) следующие изменения:

1) в статье 47:

а) в части 1 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбохозяйственные заповедные зоны загрязняющих веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается.";

2) статью 48 признать утратившей силу;

3) статью 49 изложить в следующей редакции:

"Статья 49. Рыбохозяйственные заповедные зоны

1. Водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

2. В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

3. В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. Порядок установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон определяется Правительством Российской Федерации.

5. Правовой режим рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".";

4) статью 56 изложить в следующей редакции:

"Статья 56. О зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона

Береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4563; 2014, N 26, ст. 3387; 2019, N 29, ст. 3861) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в наименовании слово "рыбоохранной" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной";

б) в пункте 1 слово "рыбоохранной" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной", слова "являются текстовое и графическое описания" заменить словами "является графическое описание";

2) в абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

3) наименование главы III изложить в следующей редакции:

"ГЛАВА III. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УНИКАЛЬНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОЗЕРА БАЙКАЛ";

4) в пункте 3 статьи 13 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

5) в статье 14:

а) в наименовании слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

б) в абзаце первом пункта 1 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

в) в пункте 2:

в абзаце первом слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

в абзаце втором слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ".

Статья 3

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) в статье 105:

а) в подпункте 13 слово "(рыбоохранная)" исключить;

б) подпункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал;";

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 106 слово "(рыбоохранные)" исключить.

Статья 4

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 26, ст. 3387; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4766, 4774, 4810; 2018, N 32, ст. 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 31, ст. 4453; 2020, N 50, ст. 8061) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 3 статьи 44 слова "рыбоохранной зоны" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной зоны";

2) часть 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:

"1. Сброс сточных вод на ледники, снежники, загрязнение и засорение ледников, снежников отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, а также пестицидами запрещаются.";

3) в части 6 статьи 60:

а) в пункте 1 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

б) в пункте 3 слова "вредные вещества" заменить словами "загрязняющие вещества";

4) пункт 2 части 15 статьи 65 дополнить словами ", а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены".

Статья 5

Пункт 12 части 1 статьи 115 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2018, N 53, ст. 8464; 2021, N 27, ст. 5129) изложить в следующей редакции:

"12) нерестоохранные полосы лесов.".

Статья 6

Внести в статью 4 Федерального закона от 18 июля 2019 года N 194-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 29, ст. 3861) следующие изменения:

1) в части 1 слова "рыбоохранной зоны" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной зоны", слова "(в редакции настоящего Федерального закона)" исключить;

2) в части 2 слова "рыбоохранной зоны" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной зоны", слова "(в редакции настоящего Федерального закона)" исключить, слова "прилагаемые к нему текстовое и графическое описания" заменить словами "прилагаемое к нему графическое описание".

Статья 7

Признать утратившими силу:

1) пункт 38 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2008 года N 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 49, ст. 5748);

2) статью 3 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3387).

Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин