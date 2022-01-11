Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 445-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; 2014, N 26, ст. 3387) следующие изменения:

1) в статье 47:

а) в части 1 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбохозяйственные заповедные зоны загрязняющих веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается.";

2) статью 48 признать утратившей силу;

3) статью 49 изложить в следующей редакции:

"Статья 49. Рыбохозяйственные заповедные зоны

1. Водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

2. В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

3. В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. Порядок установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон определяется Правительством Российской Федерации.

5. Правовой режим рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".";

4) статью 56 изложить в следующей редакции:

"Статья 56. О зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона

Береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4563; 2014, N 26, ст. 3387; 2019, N 29, ст. 3861) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в наименовании слово "рыбоохранной" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной";

б) в пункте 1 слово "рыбоохранной" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной", слова "являются текстовое и графическое описания" заменить словами "является графическое описание";

2) в абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

3) наименование главы III изложить в следующей редакции:

"ГЛАВА III. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УНИКАЛЬНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОЗЕРА БАЙКАЛ";

4) в пункте 3 статьи 13 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

5) в статье 14:

а) в наименовании слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

б) в абзаце первом пункта 1 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

в) в пункте 2:

в абзаце первом слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

в абзаце втором слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ".

Статья 3

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) в статье 105:

а) в подпункте 13 слово "(рыбоохранная)" исключить;

б) подпункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал;";

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 106 слово "(рыбоохранные)" исключить.

Статья 4

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 26, ст. 3387; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4766, 4774, 4810; 2018, N 32, ст. 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 31, ст. 4453; 2020, N 50, ст. 8061) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 3 статьи 44 слова "рыбоохранной зоны" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной зоны";

2) часть 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:

"1. Сброс сточных вод на ледники, снежники, загрязнение и засорение ледников, снежников отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, а также пестицидами запрещаются.";

3) в части 6 статьи 60:

а) в пункте 1 слова "вредных веществ" заменить словами "загрязняющих веществ";

б) в пункте 3 слова "вредные вещества" заменить словами "загрязняющие вещества";

4) пункт 2 части 15 статьи 65 дополнить словами ", а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены".

Статья 5

Пункт 12 части 1 статьи 115 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2018, N 53, ст. 8464; 2021, N 27, ст. 5129) изложить в следующей редакции:

"12) нерестоохранные полосы лесов.".

Статья 6

Внести в статью 4 Федерального закона от 18 июля 2019 года N 194-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 29, ст. 3861) следующие изменения:

1) в части 1 слова "рыбоохранной зоны" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной зоны", слова "(в редакции настоящего Федерального закона)" исключить;

2) в части 2 слова "рыбоохранной зоны" заменить словами "рыбохозяйственной заповедной зоны", слова "(в редакции настоящего Федерального закона)" исключить, слова "прилагаемые к нему текстовое и графическое описания" заменить словами "прилагаемое к нему графическое описание".

Статья 7

Признать утратившими силу:

1) пункт 38 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2008 года N 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 49, ст. 5748);

2) статью 3 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3387).

Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин