Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в приложение к Федеральному закону от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2013, N 7, ст. 607) следующие изменения:

1) в разделе 1 слова "старший эксперт," и слово "эксперт," исключить;

2) дополнить разделом 4 следующего содержания:

" 4. Судебно-экспертное учреждение Следственного комитета ".

Директор, первый заместитель директора, заместитель директора 4,0

Директор филиала, заместитель директора филиала, руководитель отдела 2,5

Заместитель руководителя отдела, руководитель отделения (за исключением руководителя отделения в филиале), заместитель руководителя отделения (за исключением заместителя руководителя отделения в филиале), старший эксперт (за исключением старшего эксперта в филиале), старший инспектор (за исключением старшего инспектора в филиале), эксперт (за исключением эксперта в филиале), инспектор (за исключением инспектора в филиале), помощник директора, руководитель отдела (в составе филиала), заместитель руководителя отдела (в составе филиала) 2,0

Президент Российской Федерации В. Путин