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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Внести в приложение к Федеральному закону от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2013, N 7, ст. 607) следующие изменения:

1) в разделе 1 слова "старший эксперт," и слово "эксперт," исключить;

2) дополнить разделом 4 следующего содержания:

" 4. Судебно-экспертное учреждение Следственного комитета ".

Директор, первый заместитель директора, заместитель директора 4,0

Директор филиала, заместитель директора филиала, руководитель отдела 2,5

Заместитель руководителя отдела, руководитель отделения (за исключением руководителя отделения в филиале), заместитель руководителя отделения (за исключением заместителя руководителя отделения в филиале), старший эксперт (за исключением старшего эксперта в филиале), старший инспектор (за исключением старшего инспектора в филиале), эксперт (за исключением эксперта в филиале), инспектор (за исключением инспектора в филиале), помощник директора, руководитель отдела (в составе филиала), заместитель руководителя отдела (в составе филиала) 2,0

Президент Российской Федерации В. Путин