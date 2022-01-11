Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; N 49, ст. 7020; 2012, N 53, ст. 7608; 2014, N 45, ст. 6152; 2015, N 48, ст. 6681; 2016, N 27, ст. 4238; 2018, N 18, ст. 2570) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику при условии, что он за весь период прохождения государственной службы не получал субсидию или иную выплату для приобретения или строительства жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.";

б) абзац первый части 2 после слов "руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники," дополнить словами "или уполномоченного руководителя";

в) дополнить частями 61 - 63 следующего содержания:

"61. Право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел без права на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, в случае расторжения контракта и увольнения по основанию, предусмотренному пунктом 8, 11 (при невозможности перевода сотрудника на иную должность в органах внутренних дел) или 16 части 2 либо пунктом 1 или 2 части 3 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

62. Право на единовременную социальную выплату не сохраняется за сотрудниками, принятыми на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, гражданами Российской Федерации, указанными в частях 6 и 61 настоящей статьи, в случае, если в отношении таких сотрудника, гражданина Российской Федерации имеется вступивший в законную силу приговор суда за совершение в период прохождения службы в органах внутренних дел умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, либо в случае наличия судимости за совершение указанных преступлений, в том числе снятой или погашенной. При отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного приговора такие сотрудники, граждане Российской Федерации восстанавливаются на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты с даты постановки на учет.

63. В случае, если сотрудники, принятые на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, граждане Российской Федерации, указанные в частях 6 и 61 настоящей статьи, обвиняются (подозреваются) в совершении в период прохождения службы в органах внутренних дел умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, принятие решения о предоставлении таким сотруднику, гражданину Российской Федерации единовременной социальной выплаты приостанавливается до вступления в законную силу приговора суда или прекращения уголовного дела. При вступлении в законную силу оправдательного приговора или прекращении в отношении таких сотрудника, гражданина Российской Федерации уголовного дела по реабилитирующим основаниям единовременная социальная выплата предоставляется с учетом даты постановки на учет.";

2) в статье 5:

а) абзац первый части 1 после слов "руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники," дополнить словами "или уполномоченного руководителя";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. По решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного руководителя сотрудникам, гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел, состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, а также сотрудникам, гражданам Российской Федерации, указанным в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, с их согласия может быть предоставлено в собственность жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с учетом совместно проживающих с ними членов их семей в порядке очередности исходя из даты постановки таких сотрудника, гражданина Российской Федерации на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты или в качестве нуждающихся в жилых помещениях с одновременным снятием с соответствующего учета.";

в) в части 2 слова "в части 1" заменить словами "в частях 1 и 11";

г) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

"4. Право на получение жилого помещения в собственность не сохраняется за сотрудниками, гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 2 части 1 и части 11 настоящей статьи, в случае, если в отношении таких сотрудника, гражданина Российской Федерации имеется вступивший в законную силу приговор суда за совершение в период прохождения службы в органах внутренних дел умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, либо в случае наличия судимости за совершение указанных преступлений, в том числе снятой или погашенной.

5. В случае, если сотрудники, граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 части 1 и части 11 настоящей статьи, обвиняются (подозреваются) в совершении в период прохождения службы в органах внутренних дел умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, принятие решения о предоставлении таким сотруднику, гражданину Российской Федерации жилого помещения в собственность приостанавливается до вступления в законную силу приговора суда или прекращения уголовного дела. Решение о предоставлении жилого помещения в собственность принимается в случае вступления в законную силу оправдательного приговора или прекращения в отношении таких сотрудника, гражданина Российской Федерации уголовного дела по реабилитирующим основаниям.";

3) в статье 6:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.";

б) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

"3. Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма сотрудникам, гражданам Российской Федерации, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются по месту жительства или с их согласия в муниципальном образовании, находящемся в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в том числе в случае их выезда на место жительства в это муниципальное образование, находящееся в пределах территории данного субъекта Российской Федерации.

4. В случае отсутствия жилых помещений, указанных в части 3 настоящей статьи, жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма сотрудникам, гражданам Российской Федерации, указанным в части 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены с их согласия в муниципальных образованиях в пределах территории Российской Федерации по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.";

4) в статье 7:

а) в части 5 слова "части 1 статьи 5" заменить словами "частях 1 и 11 статьи 5";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. При предоставлении лицам, указанным в частях 1 и 11 статьи 5 настоящего Федерального закона, жилых помещений в собственность данные жилые помещения с согласия этих лиц могут быть предоставлены общей площадью, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную частями 1, 3 и 5 настоящей статьи, с оплатой общей площади жилого помещения, превышающей указанную норму, за счет собственных средств этих лиц. Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей указанную норму, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 8:

а) в части 1 слова "(при переводе сотрудника на новое место службы в другой населенный пункт)" исключить;

б) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. В случае расторжения или прекращения договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда сотрудник и члены его семьи обязаны освободить жилое помещение, которое они занимали по данному договору. В случае отказа освободить такое жилое помещение указанный сотрудник и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

32. Не подлежит выселению из жилого помещения специализированного жилищного фонда без предоставления другого жилого помещения в соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона или единовременной социальной выплаты гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в органах внутренних дел, состоящий на учете в качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты или в качестве нуждающегося в жилом помещении, в случае, если он имеет стаж службы в органах внутренних дел не менее 25 лет в календарном исчислении и не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.";

в) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Порядок предоставления сотрудникам жилых помещений специализированного жилищного фонда определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.";

6) в статье 20:

а) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Положения части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона распространяются на членов семей и родителей сотрудников, погибших (умерших) в период с 1 марта 2005 года по 31 декабря 2011 года вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. При этом право на единовременную социальную выплату, предусмотренную частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, сохраняется за вдовами (вдовцами) до повторного вступления в брак.";

б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Положения статьи 5 настоящего Федерального закона распространяются на членов семей сотрудников, погибших (умерших) в период с 1 марта 2005 года по 31 декабря 2011 года вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

12. Положения части 3 статьи 4, пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, частей 10 и 11 настоящей статьи не распространяются на членов семей и родителей сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья (заболевания) либо получивших увечье или иное повреждение здоровья (заболевание) при выполнении служебных обязанностей или в период прохождения службы в органах внутренних дел, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 68 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части 10 статьи 20 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не распространяются на родителей сотрудников, погибших (умерших) в период с 1 марта 2005 года по 31 декабря 2011 года вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, членам семей которых предоставлены единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения или жилое помещение в собственность.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти.

Президент Российской Федерации В. Путин