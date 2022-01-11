Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 463-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2010, N 50, ст. 6614; 2015, N 29, ст. 4369; 2018, N 53, ст. 8450; 2019, N 31, ст. 4456; N 52, ст. 7765; 2021, N 24, ст. 4197; Российская газета, 2021, 10 декабря) следующие изменения:

1) абзац шестой части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:

"разработка и утверждение ветеринарных правил, утверждение порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, утверждение перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат для ветеринарного применения или по требованию ветеринарной организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, выращивание и содержание животных, а также формы рецептурного бланка на лекарственный препарат для ветеринарного применения, формы требования ветеринарной организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, выращивание и содержание животных, порядка оформления таких рецептурного бланка и требования, их учета и хранения;";

2) дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131. Требования к производству (изготовлению) кормов с добавлением лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство кормов, за исключением организаций, имеющих дочерние хозяйственные общества, осуществляющие производство кормов, а также таких дочерних хозяйственных обществ, запрещается добавление в корма при их производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами (далее - антимикробные препараты для ветеринарного применения), при отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность и оформленного в соответствии со статьей 161 настоящего Закона рецепта на лекарственный препарат или требования ветеринарной организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, выращивание и содержание животных (далее в настоящей статье - рецепт (требование).

Организациям, имеющим дочерние хозяйственные общества, осуществляющие производство кормов, таким дочерним хозяйственным обществам и организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим разведение, выращивание, содержание животных и изготовление кормов, запрещается добавление в корма при их производстве (изготовлении) антимикробных препаратов для ветеринарного применения при отсутствии рецептов (требований).

При отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность и рецептов (требований) запрещается реализация кормов, в которые добавлены антимикробные препараты для ветеринарного применения, за исключением реализации между дочерними хозяйственными обществами одного юридического лица, а также между юридическим лицом и его дочерними хозяйственными обществами.

При отсутствии рецептов (требований) запрещается реализация кормов, в которые добавлены антимикробные препараты для ветеринарного применения, между дочерними хозяйственными обществами одного юридического лица, а также между юридическим лицом и его дочерними хозяйственными обществами.";

3) часть третью статьи 16 признать утратившей силу;

4) дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Назначение лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Назначение лекарственных препаратов для ветеринарного применения осуществляется специалистами в области ветеринарии в соответствии с требованиями настоящего Закона и Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

Порядок назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат или по требованию ветеринарной организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, выращивание и содержание животных, форма рецептурного бланка на лекарственный препарат для ветеринарного применения, форма требования ветеринарной организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, выращивание и содержание животных, порядок оформления таких рецептурного бланка и требования, их учета и хранения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2011, N 50, ст. 7351; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367; 2017, N 31, ст. 4791; 2018, N 1, ст. 9; N 24, ст. 3407; 2019, N 31, ст. 4456; N 52, ст. 7793; 2020, N 14, ст. 2028, 2035; N 29, ст. 4516) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) пункт 53 дополнить словами "или с согласия владельца животного или законного представителя владельца животного, оформленный в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии";

б) пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54) требование медицинской организации, ветеринарной организации или организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, выращивание и содержание животных, - документ установленной формы, который выписан медицинским работником или специалистом в области ветеринарии, имеющими на это право, и содержит в письменной форме указание аптечной организации или ветеринарной аптечной организации об отпуске лекарственного препарата или о его изготовлении и об отпуске для обеспечения лечебного процесса в медицинской организации, ветеринарной организации или в организации (индивидуальным предпринимателем), осуществляющей (осуществляющим) разведение, выращивание и содержание животных;";

2) пункт 1 части 5 статьи 13 дополнить словами "или организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих разведение, выращивание и содержание животных";

3) часть 1 статьи 56 после слов "ветеринарных организаций" дополнить словами "или организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих разведение, выращивание и содержание животных,".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин