Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 492-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7643; 2015, N 17, ст. 2477; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6723; 2016, N 27, ст. 4306; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 1, ст. 39) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем объекта капитального строительства, за исключением случаев, если инициатором создания искусственного земельного участка является орган публичной власти.";

б) в части 7 первое предложение дополнить словами "и об указанном размещении опубликовывают сообщение в периодическом печатном издании, учрежденном органами местного самоуправления для опубликования официальных материалов, сообщений, нормативных правовых и иных актов, а также в иных печатных изданиях и информационных ресурсах в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом такого муниципального образования";

в) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: "Срок согласования проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, может быть продлен на срок до четырнадцати дней с обязательным уведомлением о необходимости продления срока согласования инициатора создания искусственного земельного участка и обоснованием необходимости его продления.";

2) в статье 5:

а) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:

"2) указание на планируемое использование искусственного земельного участка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственного земельного участка, указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, и на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем этого объекта капитального строительства, в случае, если такое строительство предусмотрено проектом разрешения на создание искусственного земельного участка;";

б) в части 9:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) заключения договора о создании искусственного земельного участка;";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка в случае, если инициатором создания искусственного земельного участка является федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, либо в случае, если создание искусственного земельного участка осуществляется в рамках концессионного соглашения.";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Получение разрешения на создание искусственного земельного участка не требуется в случае, если создание искусственного земельного участка предусмотрено решением о создании морского порта или о расширении территории морского порта в соответствии с законодательством Российской Федерации о морских портах.";

г) часть 12 признать утратившей силу;

3) в статье 7:

а) в части 1 слова "выполнить обязательства в соответствии с пунктом 5 части 6 настоящей статьи" заменить словами "выполнить обязательства, предусмотренные договором";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Договор заключается с лицом, указанным в разрешении на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части либо в решении Правительства Российской Федерации о создании морского порта или о расширении территории морского порта.";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Договор о создании искусственного земельного участка заключается:

1) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также в случае создания искусственного земельного участка на основании решения о создании морского порта или о расширении территории морского порта, предусматривающего создание искусственного земельного участка, либо создания земельного участка в речном порту;

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей части.";

г) часть 5 признать утратившей силу;

д) в части 51 слова "случаях, указанных в части 5 настоящей статьи, и в" исключить;

е) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:

"2) плата за создание искусственного земельного участка;";

ж) в пункте 1 части 7 слова "и извещением о проведении открытого аукциона" заменить словами "либо решением о создании морского порта или о расширении территории морского порта";

з) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Методика определения размера платы за создание искусственного земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

4) статью 8 признать утратившей силу;

5) в статье 9:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органом государственной власти или органом местного самоуправления, являющимися инициаторами создания искусственного земельного участка, либо лицом, с которым заключен договор о создании искусственного земельного участка или заключено концессионное соглашение.";

б) в части 41:

в абзаце первом слова ", подготовленной лицом, с которым заключен договор," исключить;

в пункте 1 слова "либо федеральным органом исполнительной власти, указанным в пункте 2 части 4 статьи 7 настоящего Федерального закона" заменить словами "либо уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в случае создания искусственного земельного участка на водном объекте в акватории морского или речного порта";

6) в статье 11:

а) в части 3:

абзац первый после слов "контракт на создание искусственного земельного участка" дополнить словами "или заключено концессионное соглашение";

подпункт "б" пункта 1 дополнить словами "или проект организации строительства искусственного земельного участка";

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства дополнительно прилагается договор о создании искусственного земельного участка, если заключение такого договора предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

7) в статье 14:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами "либо в решении о создании морского порта или о расширении территории морского порта";

б) часть 3 после слов "на создание искусственного земельного участка" дополнить словами "либо решением о создании морского порта или о расширении территории морского порта";

в) часть 4 после слов "если в разрешении на создание искусственного земельного участка" дополнить словами "либо в решении о создании морского порта или о расширении территории морского порта".

Статья 2

Внести в пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2015, N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 27, ст. 4248; 2018, N 32, ст. 5088, 5115; N 53, ст. 8440; 2019, N 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова "Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых доступ" заменить словом "Доступ";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Случаи, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице (с указанием перечня таких сведений) может быть ограничен, а также критерии и порядок определения юридических лиц, имеющих право на ограничение доступа к сведениям о них, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 18, ст. 2211; N 31, ст. 4442; 2020, N 52, ст. 8591, 8600; 2021, N 1, ст. 57; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5132) следующие изменения:

1) в пункте 37 части 1 статьи 14 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить;

2) в пункте 32 части 1 статьи 15 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить;

3) в пункте 41 части 1 статьи 16 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить.

Статья 4

Часть 11 статьи 12 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2006, N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5557; 2011, N 30, ст. 4594) дополнить словами ", либо в решении о создании морского порта или о расширении территории морского порта, предусматривающем создание искусственного земельного участка".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2017, N 30, ст. 4457) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частями З1 и З2 следующего содержания:

"31. Решение о расширении территории морского порта является основанием для выполнения работ, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

32. Решение о расширении территории морского порта, предусматривающее создание искусственного земельного участка, должно содержать указание на планируемое использование искусственного земельного участка с указанием категории, предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственного земельного участка, указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, и на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем этого объекта капитального строительства.";

2) статью 6 дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. В случае, если решением о создании морского порта предусматривается создание искусственного земельного участка, указанное решение является основанием для выполнения работ, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

32. Решение о создании морского порта, предусматривающее создание искусственного земельного участка, должно содержать указание на планируемое использование искусственного земельного участка с указанием категории, предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственного земельного участка, указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, и на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем этого объекта капитального строительства.".

Статья 6

Пункт 6 статьи 20 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4339) признать утратившим силу.

Статья 7

Пункт 3 части 1 статьи 45 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344) дополнить словами "либо решение о создании морского порта или о расширении территории морского порта, предусматривающее создание искусственного земельного участка".

Статья 8

До даты утверждения методики определения размера платы за создание искусственного земельного участка, предусмотренной частью 71 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", размер такой платы по договору о создании искусственного земельного участка определяется в порядке, действовавшем для случаев заключения указанного договора без проведения аукциона до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин