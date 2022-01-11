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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 492-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 17 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7643; 2015, N 17, ст. 2477; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6723; 2016, N 27, ст. 4306; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 1, ст. 39) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем объекта капитального строительства, за исключением случаев, если инициатором создания искусственного земельного участка является орган публичной власти.";

б) в части 7 первое предложение дополнить словами "и об указанном размещении опубликовывают сообщение в периодическом печатном издании, учрежденном органами местного самоуправления для опубликования официальных материалов, сообщений, нормативных правовых и иных актов, а также в иных печатных изданиях и информационных ресурсах в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом такого муниципального образования";

в) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: "Срок согласования проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, может быть продлен на срок до четырнадцати дней с обязательным уведомлением о необходимости продления срока согласования инициатора создания искусственного земельного участка и обоснованием необходимости его продления.";

2) в статье 5:

а) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:

"2) указание на планируемое использование искусственного земельного участка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственного земельного участка, указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, и на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем этого объекта капитального строительства, в случае, если такое строительство предусмотрено проектом разрешения на создание искусственного земельного участка;";

б) в части 9:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) заключения договора о создании искусственного земельного участка;";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка в случае, если инициатором создания искусственного земельного участка является федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, либо в случае, если создание искусственного земельного участка осуществляется в рамках концессионного соглашения.";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Получение разрешения на создание искусственного земельного участка не требуется в случае, если создание искусственного земельного участка предусмотрено решением о создании морского порта или о расширении территории морского порта в соответствии с законодательством Российской Федерации о морских портах.";

г) часть 12 признать утратившей силу;

3) в статье 7:

а) в части 1 слова "выполнить обязательства в соответствии с пунктом 5 части 6 настоящей статьи" заменить словами "выполнить обязательства, предусмотренные договором";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Договор заключается с лицом, указанным в разрешении на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части либо в решении Правительства Российской Федерации о создании морского порта или о расширении территории морского порта.";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Договор о создании искусственного земельного участка заключается:

1) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также в случае создания искусственного земельного участка на основании решения о создании морского порта или о расширении территории морского порта, предусматривающего создание искусственного земельного участка, либо создания земельного участка в речном порту;

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей части.";

г) часть 5 признать утратившей силу;

д) в части 51 слова "случаях, указанных в части 5 настоящей статьи, и в" исключить;

е) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:

"2) плата за создание искусственного земельного участка;";

ж) в пункте 1 части 7 слова "и извещением о проведении открытого аукциона" заменить словами "либо решением о создании морского порта или о расширении территории морского порта";

з) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Методика определения размера платы за создание искусственного земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

4) статью 8 признать утратившей силу;

5) в статье 9:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органом государственной власти или органом местного самоуправления, являющимися инициаторами создания искусственного земельного участка, либо лицом, с которым заключен договор о создании искусственного земельного участка или заключено концессионное соглашение.";

б) в части 41:

в абзаце первом слова ", подготовленной лицом, с которым заключен договор," исключить;

в пункте 1 слова "либо федеральным органом исполнительной власти, указанным в пункте 2 части 4 статьи 7 настоящего Федерального закона" заменить словами "либо уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в случае создания искусственного земельного участка на водном объекте в акватории морского или речного порта";

6) в статье 11:

а) в части 3:

абзац первый после слов "контракт на создание искусственного земельного участка" дополнить словами "или заключено концессионное соглашение";

подпункт "б" пункта 1 дополнить словами "или проект организации строительства искусственного земельного участка";

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства дополнительно прилагается договор о создании искусственного земельного участка, если заключение такого договора предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

7) в статье 14:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами "либо в решении о создании морского порта или о расширении территории морского порта";

б) часть 3 после слов "на создание искусственного земельного участка" дополнить словами "либо решением о создании морского порта или о расширении территории морского порта";

в) часть 4 после слов "если в разрешении на создание искусственного земельного участка" дополнить словами "либо в решении о создании морского порта или о расширении территории морского порта".

Статья 2

Внести в пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2015, N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 27, ст. 4248; 2018, N 32, ст. 5088, 5115; N 53, ст. 8440; 2019, N 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова "Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых доступ" заменить словом "Доступ";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Случаи, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице (с указанием перечня таких сведений) может быть ограничен, а также критерии и порядок определения юридических лиц, имеющих право на ограничение доступа к сведениям о них, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 18, ст. 2211; N 31, ст. 4442; 2020, N 52, ст. 8591, 8600; 2021, N 1, ст. 57; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5132) следующие изменения:

1) в пункте 37 части 1 статьи 14 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить;

2) в пункте 32 части 1 статьи 15 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить;

3) в пункте 41 части 1 статьи 16 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить.

Статья 4

Часть 11 статьи 12 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2006, N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5557; 2011, N 30, ст. 4594) дополнить словами ", либо в решении о создании морского порта или о расширении территории морского порта, предусматривающем создание искусственного земельного участка".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2017, N 30, ст. 4457) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частями З1 и З2 следующего содержания:

"31. Решение о расширении территории морского порта является основанием для выполнения работ, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

32. Решение о расширении территории морского порта, предусматривающее создание искусственного земельного участка, должно содержать указание на планируемое использование искусственного земельного участка с указанием категории, предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственного земельного участка, указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, и на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем этого объекта капитального строительства.";

2) статью 6 дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. В случае, если решением о создании морского порта предусматривается создание искусственного земельного участка, указанное решение является основанием для выполнения работ, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

32. Решение о создании морского порта, предусматривающее создание искусственного земельного участка, должно содержать указание на планируемое использование искусственного земельного участка с указанием категории, предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственного земельного участка, указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а также на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок, и на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем этого объекта капитального строительства.".

Статья 6

Пункт 6 статьи 20 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4339) признать утратившим силу.

Статья 7

Пункт 3 части 1 статьи 45 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344) дополнить словами "либо решение о создании морского порта или о расширении территории морского порта, предусматривающее создание искусственного земельного участка".

Статья 8

До даты утверждения методики определения размера платы за создание искусственного земельного участка, предусмотренной частью 71 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", размер такой платы по договору о создании искусственного земельного участка определяется в порядке, действовавшем для случаев заключения указанного договора без проведения аукциона до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин