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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 486-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

В пункте 6 статьи 15 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6273; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748) второе предложение изложить в следующей редакции: "В целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих.".

Статья 2

Статью 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных запрещено.".

Президент Российской Федерации В. Путин