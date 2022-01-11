Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 475-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2016, N 15, ст. 2066; 2020, N 31, ст. 5067) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить словами", а также осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и ведение государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения";

2) статью 5 дополнить словами", а также сбор, обобщение и предоставление сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения";

3) в статье 7:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"представлять в федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в статье 15 настоящего Федерального закона, сведения об использовании и о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о результатах почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, проведенных в соответствии с абзацем третьим настоящей статьи;";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить в следующей редакции:

"получать в установленном порядке из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения сведения о земельных участках сельскохозяйственного назначения, собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами которых они являются;";

в) абзац пятый считать абзацем шестым;

4) абзац третий статьи 11 изложить в следующей редакции:

"осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";

5) часть первую статьи 15 изложить в следующей редакции:

"Государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения проводится в целях формирования полной и достоверной информации о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения и динамике его изменения, включения в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения.";

6) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения представляет собой государственный информационный ресурс, содержащий свод достоверных систематизированных сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, об их использовании и иных сведений о землях сельскохозяйственного назначения.

Источниками сведений государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения являются сведения, полученные в ходе государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, включая сведения, полученные при государственном учете показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также иные сведения о землях сельскохозяйственного назначения, полученные в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения ведется с использованием системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения ведется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Предусмотренное частью третьей настоящей статьи полномочие по ведению государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения может осуществляться подведомственным федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, федеральным государственным бюджетным учреждением на основании решения указанного федерального органа исполнительной власти.

Картографической основой государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения является единая электронная картографическая основа, создаваемая и обновляемая в соответствии с законодательством о геодезии и картографии, на которой воспроизводятся границы сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения.

В государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения в качестве дополнительных сведений включаются предоставляемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведения о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах и об арендаторах земельных участков, обладателях сервитутов, публичных сервитутов, о земельных участках и расположенных на них зданиях, сооружениях, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения предоставляются собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков по их запросам в виде паспорта земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения бесплатно.

Порядок ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, включая порядок представления сведений для внесения в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения, порядок их внесения, состав вносимых в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения сведений, порядок предоставления сведений из указанного реестра, порядок направления запросов о предоставлении таких сведений, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия при ведении государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, а также состав и объем сведений, подлежащих внесению в указанный реестр в порядке такого взаимодействия, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Форма паспорта земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, форматы предоставления сведений из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения и форма направления запроса о предоставлении сведений из указанного реестра устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

7) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения является составной частью государственного мониторинга земель и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о состоянии и об использовании земель сельскохозяйственного назначения.

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

8) абзац второй статьи 20 изложить в следующей редакции:

"осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;".

Статья 2

В абзаце четвертом пункта 3 статьи 67 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 30, ст. 4235; 2021, N 24, ст. 4188) слова "в отношении земель" и "и земель иных категорий, используемых или предоставленных для нужд сельского хозяйства," исключить.

Статья 3

В пункте 12 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2016, N 27, ст. 4287; 2019, N 18, ст. 2224; 2021, N 24, ст. 4188) слова ", по государственному мониторингу таких земель" исключить.

Статья 4

В пункте 5 части 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 30, ст. 3735; 2015, N 7, ст. 1016; 2018, N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5073; 2021, N 24, ст. 4193) слово "мониторинге" заменить словами "государственном мониторинге".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4700; N 50, ст. 7359; 2014, N 52, ст. 7535; 2018, N 18, ст. 2579; N 53, ст. 8489; 2021, N 24, ст. 4195) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5 слово "мониторинга" заменить словом "наблюдения";

2) в части 4 статьи 8 слово "мониторинга" заменить словом "наблюдения".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин