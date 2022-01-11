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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 475-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2016, N 15, ст. 2066; 2020, N 31, ст. 5067) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить словами", а также осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и ведение государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения";

2) статью 5 дополнить словами", а также сбор, обобщение и предоставление сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения";

3) в статье 7:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"представлять в федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в статье 15 настоящего Федерального закона, сведения об использовании и о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о результатах почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, проведенных в соответствии с абзацем третьим настоящей статьи;";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить в следующей редакции:

"получать в установленном порядке из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения сведения о земельных участках сельскохозяйственного назначения, собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами которых они являются;";

в) абзац пятый считать абзацем шестым;

4) абзац третий статьи 11 изложить в следующей редакции:

"осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;";

5) часть первую статьи 15 изложить в следующей редакции:

"Государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения проводится в целях формирования полной и достоверной информации о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения и динамике его изменения, включения в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения.";

6) дополнить статьей 151 следующего содержания:

"Статья 151. Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения представляет собой государственный информационный ресурс, содержащий свод достоверных систематизированных сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, об их использовании и иных сведений о землях сельскохозяйственного назначения.

Источниками сведений государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения являются сведения, полученные в ходе государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, включая сведения, полученные при государственном учете показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также иные сведения о землях сельскохозяйственного назначения, полученные в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения ведется с использованием системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения ведется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Предусмотренное частью третьей настоящей статьи полномочие по ведению государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения может осуществляться подведомственным федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, федеральным государственным бюджетным учреждением на основании решения указанного федерального органа исполнительной власти.

Картографической основой государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения является единая электронная картографическая основа, создаваемая и обновляемая в соответствии с законодательством о геодезии и картографии, на которой воспроизводятся границы сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения.

В государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения в качестве дополнительных сведений включаются предоставляемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведения о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах и об арендаторах земельных участков, обладателях сервитутов, публичных сервитутов, о земельных участках и расположенных на них зданиях, сооружениях, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения предоставляются собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков по их запросам в виде паспорта земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения бесплатно.

Порядок ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, включая порядок представления сведений для внесения в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения, порядок их внесения, состав вносимых в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения сведений, порядок предоставления сведений из указанного реестра, порядок направления запросов о предоставлении таких сведений, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия при ведении государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, а также состав и объем сведений, подлежащих внесению в указанный реестр в порядке такого взаимодействия, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Форма паспорта земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, форматы предоставления сведений из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения и форма направления запроса о предоставлении сведений из указанного реестра устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

7) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения является составной частью государственного мониторинга земель и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о состоянии и об использовании земель сельскохозяйственного назначения.

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

8) абзац второй статьи 20 изложить в следующей редакции:

"осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;".

Статья 2

В абзаце четвертом пункта 3 статьи 67 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 30, ст. 4235; 2021, N 24, ст. 4188) слова "в отношении земель" и "и земель иных категорий, используемых или предоставленных для нужд сельского хозяйства," исключить.

Статья 3

В пункте 12 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2016, N 27, ст. 4287; 2019, N 18, ст. 2224; 2021, N 24, ст. 4188) слова ", по государственному мониторингу таких земель" исключить.

Статья 4

В пункте 5 части 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 30, ст. 3735; 2015, N 7, ст. 1016; 2018, N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5073; 2021, N 24, ст. 4193) слово "мониторинге" заменить словами "государственном мониторинге".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4700; N 50, ст. 7359; 2014, N 52, ст. 7535; 2018, N 18, ст. 2579; N 53, ст. 8489; 2021, N 24, ст. 4195) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5 слово "мониторинга" заменить словом "наблюдения";

2) в части 4 статьи 8 слово "мониторинга" заменить словом "наблюдения".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин