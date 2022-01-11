Андрей Малахов получил два новых телешоу к своему 50-летию

11 января 50-летие у прославленного телеведущего Андрея Малахова, которого хорошо знают не только у нас в стране, но и за рубежом. Имя российского тележурналиста, шоумена, продюсера, актера, который сейчас работает на канале "Россия 1", а ранее 25 лет трудился на Первом канале, давно стало нарицательным. Символизирует ведущего шоу, в котором будут разбирать самое личное и откровенное. Без всяких границ.

Судьба Малахова - крайне интересное явление. Когда-то он окончил музыкальную школу по классу скрипки, получил красный диплом факультета журналистики МГУ, стажировался в Мичиганском университете, где прекрасно отшлифовал свой английский. Интересно сравнить - на месте Андрея Малахова - главного ведущего откровенных шоу на нашем ТВ, показывающих неизменно высокие рейтинги, мог быть Дмитрий Нагиев. Они начинали "ноздря в ноздрю". Малахов в 2001 году вел программу "Большая стирка", Нагиев в 2002-м - шоу "Окна". На разных каналах. Малахов "играл" крупнее. "Окна" были скандальнее. Но Нагиев выбрал для первого плана профессию киноактера, при этом оставшись шоуменом. Малахов же, видимо, был так востребован, что на кино не оставалось времени. При этом он писал книги и снялся более чем в десятке фильмов и сериалов в камео самого себя. От "Папиных дочек" до "Холопа".

Фото: Предоставлено Россия 1

Активность Малахова поражает. Он был главный редактором журнала "StarHit" в 2007-2019 годах и преподавал в РГГУ. Когда Малахов переходил с Первого канала на "Россию 1" это давало все лето 2017 года повышенный трафик всем СМИ. Любая новость, где фигурирует Малахов, привлекает к себе внимание больше, чем остальные. Все, что с ним связано, сразу же обрастает догадками и домыслами, сплетнями и слухами. Однако секрет Малахова прост. Он - профессионал. Ведущий с красным дипломом, если можно так выразиться. Чтобы вести такие шоу, как он, нужно быть специалистом высокого класса, независимо от тематики. Поэтому Малахов так и востребовал на том пути, который, как лучший ученик, он выбрал для себя сам.

Фото: Предоставлено Россия 1

Свой юбилей Андрей Малахов отмечает появлением в двух новых шоу. Перед Новым годом было объявлено о том, что на канале "Россия 1" появится программа "Сегодня пятница" с ведущим Андреем Малаховым. В гостях у него за большим столом собираются новые герои. Это не звезды шоу-бизнеса, а таланты-самородки. Они рассказывают, чем живут, о чем мечтают. В шоу - популярные хиты, зажигательные танцы и душевные разговоры.

Фото: Предоставлено Россия 1

Второй проект с участием Малахова выйдет в эфир 16 января в 17:20. Это новый сезон популярного шоу "Танцы со звездами". Андрей Малахов - как положено, ведущий. В жюри - Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. На танцполе в шоу - актеры театра и кино Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, телеведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пары им составляют профессиональные танцоры - призеры международных соревнований.

Фото: телеканал "Россия 1"

Шоу "Танцы со звездами" - мировой хит, который из года в год приковывает внимание телезрителей по всему миру. Уже 15 лет зрители телеканала "Россия 1" наблюдают за тем, как популярные артисты делают первые шаги на паркете и преодолевают себя, чтобы достичь мастерства. Андрей Малахов ведет программу с 2020 года - для него, как для ведущего, это третий сезон.

Фото: Предоставлено Россия 1

При этом Малахов не оставляет программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", в которой он не только ведущий, но и сопродюсер. В день юбилея будет выпуск о том, как француженка ищет новую родню 20 лет спустя. Поздравляя ведущего можно сказать следующее: каждый день, разбирая подробности и детали чужих жизней, он не забывает и о своей. Так что многие поколения знают и помнят фамилию Малахов, которая стала знаковой для нашего ТВ.