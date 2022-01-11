Кабмин выделил допфинансирование на подготовку спортсменов к Олимпиаде

Премьер-министр Михаил Мишустин направил из резервного фонда правительства еще более 416 миллионов рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде, которые пройдут в этом году в Пекине.

Дополнительные расходы потребовались из-за пандемии коронавируса. В частности, для въезда участников Игр, провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелета которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг. Кроме того, при въезде в Китай и во время тренировочных сборов за рубежом перед Олимпиадами спортсменам необходимо проходить постоянное тестирование на инфекцию.