Как нужно заряжать смартфон. Пять простых правил

Даже такой простой процесс, как зарядка смартфона, имеет ряд тонкостей. Внимание к ним позволит батарее девайса прожить дольше без вздутий и сохранить максимальную емкость.

О правилах зарядки написал сайт Gear Patrol, который проконсультировался с Исидором Бухманном, автором онлайн-ресурса Battery University.

1. Заряжать смартфон до 100 процентов - не очень хорошо. Литий-ионные аккумуляторы не любят, когда их заряжают до конца, говорит Бухманн. Конечно, это не критично, но лучше избегать стопроцентной зарядки.

2. Разряжать батарею до нуля тоже не стоит, говорит эксперт. Современные литий-ионные аккумуляторы не терпят крайностей.

3. Оптимальным считается заряд от 20 до 80 процентов. В таком режиме можно совершить больше циклов без ущерба для батареи, чем в режиме "полный заряд - полный разряд".

4. Подзаряжать телефон несколько раз в день - не вредно. А наоборот, очень даже хорошо. "Литий-ионные аккумуляторы любят заряжаться короткими рывками, поэтому подзаряжать их на 5-10 процентов максимально целесообразно", - отмечает Бухманн.

5. Для аккумулятора вредно быть максимально заряженным и при этом нагретым. Это куда более стрессовая ситуация, чем активное каждодневное использование. Эксперт говорит, что смартфоны обязательно нужно держать в прохладе и в тени, а для ноутбуков, которые постоянно подключены к сети и практически непрерывно подзаряжаются, имеет смысл купить охлаждающую подставку.