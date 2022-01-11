Какие законы вступают в силу в 2022 году

"РГ" публикует законы, которые вступают в силу в этом году
Уточнены правила использования беспилотников
Новые правила вступят в силу с сентября. В России создается законодательная база для учета воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг. На экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с такой взлетной массой, ввезенные в Россию или произведенные в стране, будут наносить учетные опознавательные знаки.
Потребуется контролировать летную годность беспилотников. Это состояние авиасистемы или ее элемента, при котором они соответствуют типовой конструкции или характеристикам, установленным актом оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и обеспечивают их безопасную эксплуатацию. Соответствие требованиям сертификационного базиса типовых конструкций беспилотных авиационных систем должен обеспечить их разработчик.
Правительство установит порядок привлечения поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиасистемы, к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ для помощи пассажирам и экипажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, а также людям, терпящим или потерпевшим бедствие на море.
В 2019 году была закреплена необходимость регистрации беспилотников. В феврале 2020 года постановлением правительства также в целом закрепили права беспилотников в авиации. Их стали официально именовать беспилотными воздушными судами, позволили летать без специальных разрешений в зоне видимости управляющего оператора. Теперь порядок использования беспилотных воздушных судов закреплен на уровне закона.
Изменения положительно повлияют на развитие беспилотной авиации в России, считает замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. "Государство понимает важность отрасли и готово начать изменение регулирования для ее развития. Однако принятые меры не решают стратегических проблем развития отрасли, а именно вопросов применения крупногабаритных беспилотников массой более 30 кг, которые являются основой для любых проектов коммерческих грузоперевозок и развития логистики в труднодоступных районах", - замечает он. По мнению эксперта, опасения регулятора понятны, применение крупногабаритных беспилотников несет дополнительные риски, а многие организационные вопросы не до конца отработаны. Для их решения в ближайшее время будут запущены экспериментальные правовые режимы в нескольких регионах.
Загородные дома начнут строить через счета эскроу
Действие закона о долевом строительстве теперь будет распространяться не только на многоквартирные дома, но и на строительство индивидуальных жилых домов в малоэтажных жилых комплексах.
Покупатель индивидуального дома в поселке заплатит деньги за строительство, но застройщик получит их только после окончания строительства всего поселка. Если же застройщик по каким-то причинам забросит поселок (а только в Подмосковье несколько сотен недостроенных комплексов), то и деньги он не получит. Средства вернутся со счета эскроу покупателям.
В то же время это не исключает возможность ведения индивидуального жилищного строительства без применения механизма счетов эскроу, подчеркивали в Минстрое.
Кроме того, закон регулировать использование общего имущества в малоэтажных поселках. Правда, эти нововведения касаются лишь новых комплексов. Сейчас жители поселков иногда сталкиваются с тем, что застройщик передает территорию аффилированной управляющей организации. А она как монополист устанавливает завышенные тарифы на обслуживание детских и спортивных площадок, очистку территории, пользование тепловыми пунктами и другими хозпостройками, отмечал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.
Законом же устанавливается, что застройщик должен будет передавать общее имущество в общую долевую собственность жителей или же безвозмездно - в государственную или муниципальную собственность. Общей собственностью станут инженерная, транспортная инфраструктура, предназначенная для обслуживания этого жилого комплекса. Это могут быть котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковки, площадки для мусорных контейнеров.
Введение счетов эскроу повысит прозрачность рынка загородного жилья, сделает его понятным для банков и клиентов, говорит владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.
Пересмотр законодательства и расширение мер господдержки для желающих приобрести индивидуальный дом позитивно отразится на спросе, отмечает начальник управления ипотечных продаж "Промсвязьбанка" Татьяна Чернышева. "В следующем году доля ипотечных кредитов на объекты ИЖС может вырасти до 7% в общем объеме ипотечных кредитов. И поскольку сохраняется большое число людей, кто работает дистанционно и предпочитает жить за пределами городской черты, то в ближайшие 5-6 лет ипотека на загородные дома сможет составить конкуренцию ипотечным программам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. По нашей оценке, доля этого рынка в ближайшие несколько лет может вырасти до 15%", - говорит она.
"Принятие закона о строительстве индивидуальных жилых домов - важный шаг в развитии ИЖС, - отмечает вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов. - Изменения позволят повысить доверие покупателей, так как средства будут защищены и снизится риск двойных продаж. Это, в свою очередь, должно позитивно сказаться на спросе".
Впрочем, некоторые эксперты относятся к нововведениям весьма скептически. "Переход на эскроу-счета может крайне отрицательно сказаться на рынке загородной недвижимости. Такое негативное влияние мы можем наблюдать на примере сегмента таунхаусов. Когда застройщиков данного сегмента обязали перейти на механизмы проектного финансирования, девелоперы перестали выводить на рынок новые проекты. Теперь на первичной "загородке" фактически отсутствует предложение таунхаусов", - говорит руководитель Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. В малоэтажном строительстве другая экономика проекта и здесь не стоит применять проектное финансирование, считает он. "В малоэтажных проектах иные темпы реализации. Поселки серьезно проигрывают новостройкам по маржинальности, а повышать стоимость лотов девелоперы не могут из-за высокой чувствительности покупателей к цене", - пояснил он.
Кроме того, законом уточняется, чем отличается многоквартирный дом от дома блокированной застройки (так называемого таунхауса). Многоквартирным признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя общее имущество. Дом блокированной застройки - это жилой дом, блокированный с другим жилым домом (или домами) в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок. До сих пор таунхаусы иногда считались квартирами, иногда домами. Уточнения позволят, например, снять вопрос о капремонте таких домов - индивидуальные дома, которыми теперь считаются таунхаусы, не подлежат включению в региональные программы капремонта. Жители ремонтируют их самостоятельно.
Большая часть положений закона вступает в силу с марта 2022 года.
Очную ставку можно будет проводить по видео
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, у органов предварительного расследования нередко возникает необходимость провести определенные следственные действия с лицами, находящимися в других регионах.
"Это могут быть и свидетели, и потерпевшие, вынужденные по каким-то причинам уехать или переехать. Например, жертвой преступления может стать турист, который по окончании отпуска вернулся домой", - говорит Владимир Груздев.
Так что, по его мнению, принятые нормы направлены на повышение эффективности деятельности органов следствия и соблюдение разумных сроков судопроизводства. В свою очередь вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян подчеркивает, что сама по себе идея введения в УПК механизма допроса с использованием системы видео-конференц-связи является правильной и ожидаемой. При этом, по ее мнению, главный вопрос в данном случае - чтобы проведение следственных действий с помощью видеосвязи было возможно лишь тогда, когда на это согласны все участники процесса.
"Это не должно быть решением только одной стороны. Если обвиняемый настаивает на проведении очной ставки лично, то она должна проводиться в таком формате. Потому что в данном случае право всегда на стороне обвиняемого", - подчеркивает она.
Собирающих милостыню мошенников накажут
Согласно документу, за мелкое хищение, не превышающее 2,5 тысячи рублей, вводится 3 меры наказания - штраф, административный арест и обязательные работы с конфискацией орудия правонарушения (ящика для пожертвований). Штраф составит до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тысяч рублей. Также фальшивому сборщику милостыни может быть назначен административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.
Для юридических лиц, организовавших незаконный сбор милостыни, штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Также в КоАП внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, которая имеет право на благотворительную деятельность, но при этом нарушает требования к сбору пожертвований. Речь идет о порядке установки ящиков, использовании и правилах извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей. Закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования.
Упрощается оформление в собственность старых частных домов
Сейчас жители частных домов, построенных в советский период, зачастую не могут легализовать свое жилье, пояснили в Росреестре. Такие дома могут числиться в старых документах совхозного или колхозного учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших Бюро технической инвентаризации. Но этого недостаточно для внесудебного оформления прав. А нередко у жителей вообще нет на руках правоустанавливающих документов.
Законом вводится упрощенный порядок оформления прав на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними. Дома должны быть построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Граждане должны будут подать заявление в муниципалитет о предоставлении участка под домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения. Это могут быть квитанции об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации, возможны и другие документы.
Кроме того, наследники смогут оформить права на участки, предоставленные когда-то на праве постоянного пользования, например, под огород.
Также законом продлевается "дачная амнистия". Теперь она завершится не в 2026 году, а 1 марта 2031 года.
Законом также разрешается образовывать земельные участки под многоквартирными домами не по дорогостоящему проекту межевания, а на основании схемы расположения участка. Это позволит ускорить процесс оформления земли под многоэтажками и защитит права жителей на придомовые территории.
В России отрегулируют рынок семян
Закон о семеноводстве не касается дачников, использующих семена для собственных нужд. Но он важен для российского АПК. Документ, в частности, регламентирует основные процессы по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян растений, а также по их импорту и экспорту из России. В новой редакции определены базовые понятия ("семена", "сорт", "гибрид" и многие другие).
Закон запрещает ввозить и использовать для посевов в России семена, содержащие ГМО. Для борьбы с фальсификатом будет создана федеральная государственная информационная система. Документ предполагает создание госреестра селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, в новой редакции предусмотрена необходимость оформления удостоверений о качестве семян сельхозрастений.
Предыдущая версия закона была принята еще в 1997 году и нуждалась в обновлении. Новая редакция долго и бурно обсуждалась в отраслевом сообществе. В результате в окончательную версию были внесены принципиальные изменения - исключены необходимость лицензирования и сертификации семян как избыточные меры. Лицензирование заменяется реестром производителей семян, сертификация - удостоверением качества.
Закон должен создать условия для развития рынка семян в России и повышения их качества. Власти неоднократно обращали внимание на слабую обеспеченность российского АПК отечественными семенами. Семена некоторых культур полностью завозятся из-за рубежа.
Новые нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
за неполную выплату алиментов накажут
Алиментщик, выплачивающий своему ребенку какие-то копейки вместо назначенных судом сумм, будет отвечать перед законом.
Соответствующие поправки в УК и КоАП публикует сегодня "Российская газета".
Если у родителя нет уважительных причин для просрочки, он обязан платить сразу всю сумму. Однако, как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике граждане нередко занижают размеры алиментов
По словам Владимира Груздева, каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются как раз нерегулярные и незначительные выплаты.
Так, в Алтайском крае было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.
В прошлом году пленум Верховного суда РФ сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах.
Однако, как рассказывают эксперты, на практике все равно возникали проблемы с привлечением к ответственности алиментщиков, плативших недостаточно.
Поэтому потребовалось также внести правки в законодательство. Новые нормы полностью закрывают лазейку для недобросовестных должников по алиментам.
"Напомню, сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность", - пояснил Владимир Груздев.
Согласно новым нормам, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет наказание.
Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек.
Еще 19 человек были привлечены к ответственности за неуплату алиментов в отношении родителей.
Документы публикуются на с. 20, 21.
Для регистрации подержанной машины понадобится диагностическая карта
Итак, буквально перед новым годом были утверждены поправки в законы о техосмотре и регистрации транспортных средств. Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта - физические лица, если техника не используется в коммерческих или служебных целях, не должны в обязательном порядке проходить техосмотр.
Однако такая обязанность сохранилась за всем остальным транспортом - автобусами, грузовиками, а также за транспортом, зарегистрированным на юридических лиц. Наличие действующей диагностической карты проверят сотрудники ГИБДД при постановке автомобиля старше 4 лет на учет при смене владельца. Причем эта карта должна быть электронной. То есть находиться в системе ЕАИСТО. Таким образом обязанность по прохождению ТО перекладывается на нового собственника.
Если автомобилю нет 4 лет, то и диагностическая не нужна. Хотя ее можно получить по собственному желанию. Она может понадобиться, если автовладелец на своем автомобиле захочет съездить за границу. Кроме того, поправки в закон предусматривают, что при наличии диагностической карты инспектор на дороге не может проверять техническое состояние автомобиля, за исключением случаев, когда неполадки буквально бросаются в глаза. Техосмотр потребуется проходить в обязательном порядке, если в конструкцию автомобиля внесены изменения. Например, установлено газобаллонное оборудование или фаркоп.
Напомним, что с 1 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Некоторые эксперты предполагают, что в связи с введением добровольного техосмотра, необходимо еще внести изменения в КоАП, иначе штрафовать будут ни в чем не повинных автовладельцев, которым ТО проходить не надо. Но КоАП ни в каких поправках не нуждается. Статья, которая заработает с 1 марта, будет карать за "управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта". А установленный порядок, по сути, освобождает владельцев легковушек и мототранспорта от обязанности оформлять диагностическую карту.
Так что штраф, который будет выписываться автоматически с камер, будет прилетать по почте только таксистам и водителям другого коммерческого транспорта, если они ездят без ТО. Остальные автовладельцы без техосмотра просто не смогут поставить машину на учет.