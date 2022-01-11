Китай второй год подряд лидирует в мире по кассовым сборам фильмов. По итогам 2021 года китайский прокат выручил 47,3 миллиарда юаней (7,3 миллиарда долларов). Это вдвое больше, чем в 2020 году, и только на 26 процентов ниже, чем до пандемии - в 2019 году сборы составили 9,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию количества проданных билетов в кино Artisan Gateway.

Масштаб киносборов в КНР особенно заметен в сравнении с США, где из-за пандемии и вводимых ограничений в 2021 году выручка оказалась почти на 60 процентов ниже, чем в 2019-м, и составила лишь 4,5 миллиарда долларов.

В Китае американские фильмы тоже собрали немного, только 12 процентов от общей кассы, тогда как до пандемии они получали ежегодно порядка 30 процентов выручки. Впрочем, аналитики связывают это в первую очередь с нехваткой голливудских новинок из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, в 2021 году на китайском рынке представили всего 20 новых американских фильмов, это на треть меньше, чем двумя годами раньше. Кроме того, в прошлом году КНР праздновала 100-летие Компартии Китая, и Пекин выпустил на экраны больше отечественных картин.

В итоге на экранах в Поднебесной не появился ряд кассовых американских фильмов. На первом месте по сборам в Китае в 2021 году оказался фильм "Битва при Чосинском водохранилище" о помощи китайских войск Северной Корее во время Корейской войны, он собрал 899 миллионов долларов в прокате КНР и стал самым кассовым фильмом в истории Китая. Снятые в КНР фильмы "Привет, мам" о девушке, которая попадает в прошлое и встречает свою молодую мать, и "Детектив из Чайнатауна 3" принесли, соответственно, 822 миллиона и 686 миллионов долларов.