Новости

"Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон 14:00
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе 13:58
В России выявлено 126 штаммов гриппа 13:57
Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России 13:51
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об Узбекистане 13:32
Заменить средство реабилитации инвалида стало проще 13:17
СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская 12:58
Путин посетит торжественное заседание к 300-летию прокуратуры 12:55
Названа причина смерти двукратного чемпиона ОИ Алябьева 12:51
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 12:45
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе 12:42
Песков: Спецслужбы РФ получают от коллег данные по ситуации в Казахстане 12:40
Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ 12:27
Замглавы центра Гамалеи о вакцинации Путина: Ощущал ответственность, пациент внимательный 12:21
На Дону задержали подозреваемого в незаконной добыче 75 тонн рыбы 12:09
Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов 12:09
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 4 635 новых случаев COVID-19 11:50
Американка привезла сына на тестирование на коронавирус в багажнике машины 11:43
Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами 11:36
В Москве прогнозируется "барическое днище" 11:33
Психологи оценили пользу и вред марафонов в интернете 11:25
В Москву идут самые сильные в этом году морозы 11:23
Кабмин выделил допфинансирование на подготовку спортсменов к Олимпиаде 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 12:27
Рубрика: Экономика

Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ

Текст: Сергей Тихонов

Сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта "Арктик СПГ-2" в объеме до 1,6 млн тонн (приблизительно 2,2 млрд кубометров) будет поставляться в Китай. Два соответствующих долгосрочных контракта заключил оператор проекта - компания "Новатэк" с китайскими партнерами. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год

По первому контракту с компанией Zhejiang Energy, российский СПГ будет поставляться в течение 15 лет в объеме до 1 млн тонн. По второму, с ENN Natural Gas - 0,6 млн тонн СПГ будет отгружаться в течение 11 лет. Оба контракта заключены на условиях DES, то есть доставлять груз на китайские терминалы будет российская компания своими танкерами.

Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех линий по сжижению природного газа, каждая мощностью 6,6 млн тонн (суммарная мощность - 19,8 млн тонн в год). Запуск первой очереди "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй на 2024 и третьей в 2026 году. Газ для сжижения будет поставляться с месторождения "Утреннее" на Ямале. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы месторождения составили 1434 млрд кубометров газа

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Восточная Азия Китай Поставки газа в Китай

Главное сегодня

Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
В Кремле сообщили о подготовке системы здравоохранения к волне "омикрона"
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
СМИ: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами