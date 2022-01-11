Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта "Арктик СПГ-2" в объеме до 1,6 млн тонн (приблизительно 2,2 млрд кубометров) будет поставляться в Китай. Два соответствующих долгосрочных контракта заключил оператор проекта - компания "Новатэк" с китайскими партнерами. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

По первому контракту с компанией Zhejiang Energy, российский СПГ будет поставляться в течение 15 лет в объеме до 1 млн тонн. По второму, с ENN Natural Gas - 0,6 млн тонн СПГ будет отгружаться в течение 11 лет. Оба контракта заключены на условиях DES, то есть доставлять груз на китайские терминалы будет российская компания своими танкерами.

Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех линий по сжижению природного газа, каждая мощностью 6,6 млн тонн (суммарная мощность - 19,8 млн тонн в год). Запуск первой очереди "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй на 2024 и третьей в 2026 году. Газ для сжижения будет поставляться с месторождения "Утреннее" на Ямале. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы месторождения составили 1434 млрд кубометров газа