Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов

Контракт на поставку газа, заключенный с "Газпромом", позволил Молдавии сэкономить порядка 335 миллионов долларов. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, если бы Кишиневу пришлось закупать голубое топливо по рыночной цене, то ему пришлось заплатить на 6 миллиардов леев больше (около 335 миллионов долларов). "Молдавия смогла избежать этого за счет нового контракта", - отметил Спыну. Как подчеркнул вице-премьер, рыночные цены на газ оказались бы неподъемными для страны. И именно это должны учитывать критики действий правительства.

Спыну также заверил, что Молдавия рассчитается с "Газпромом" за потребленный в декабре газ до конца этой недели и сделает часть авансового платежа за январь. В то же время Кишинев обратился к российской компании с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года.

Правда, как признал министр, пока договориться не удалось, дискуссии продолжаются. "Сложно оплачивать авансом, так как "Молдовагаз" не получает деньги от потребителей авансом. Но это положение было включено в договор из старого договора. Мы пытаемся сейчас изменить эту ситуацию, чтобы "Молдовагаз" получила передышку", - пояснил ситуацию вице-премьер.

Напомним, "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, молдавская сторона обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.