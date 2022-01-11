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11.01.2022 14:27
Рубрика: В мире

Коронавирус заблокировал самый мобильный паспорт мира

Текст: Александр Саможнев

Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) занял первое место в мире по мобильности путешествий в глобальном рейтинге 2022 года. Граждане ОАЭ могут въезжать в 160 государств без ограничений. Япония, которая были лидером за последние четыре года, опустилась на восьмое место (147) наряду с Лихтенштейном. Россия в этом списке занимает 38-е место (108 стран).

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Однако во время пандемии коронавируса национальные меры по борьбе с пандемией могут затруднить или даже предотвратить въезд, даже если гражданин владеет самым сильным паспортом, но не соответствует требованиям 2П (привит, переболел) или 3П (протестирован, привит, переболел), пишет газета Kronen Zeitung.

На втором месте среди государств с наиболее ценными паспортами оказалась Финляндия и Италия (153 страны). В тройке по этому показателю находятся сразу несколько стран: Швеция, Германия, Дания, Австрия, Швейцария, Люксембург, Южная Корея и Новая Зеландия (152).

Шестую позицию среди стран с наиболее продвинутыми паспортами делят США, Великобритания, Греция, Словакия и Ирландия (149).

Индекс паспорта компании Henley & Partners считается стандартным справочным инструментом для граждан и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности. Он составляется на основе эксклюзивных данных Международного управления воздушного транспорта (IATA) и включает 199 различных паспортов и 227 направлений для путешествий.

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