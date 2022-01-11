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Лежащая в реанимации Елена Проклова вышла на связь

Новости
    11.01.2022, 00:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

68-летняя звезда "Мимино", советская, российская актриса Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации одной из столичных больниц.

Напомним: информация о госпитализации Елены Игоревны с инсультом появилась в понедельник вечером.

"У меня все нормально", - успокоила поклонников артистка. Она добавила в комментарии "Вечерней Москве": "В настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините".

Уточнено: Проклова попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением, МРТ головного мозга показала инсульт, после чего артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают состояние Елены Игоревны как средней тяжести.

Проклова родилась в 1953 году в Москве. Экранный дебют - главная роль в киноповести Митты "Звонят, откройте дверь" в 1965-м. Годом позже актриса сыграла Герду в экранизации Казанским и Шварцем "Снежной королевы" Андерсена.

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