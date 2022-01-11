Лингвист рассказала о "снежных" словах в русском языке

Снежная зима стала поводом для разговора, почему "буран" и "буря" ничего общего между собой не имеют, и что такое "кухта" или "фирн".

По словам руководителя проекта "Современный русский", лингвиста Тамары Скок, слово "снег" восходит к общеславянскому snegъ, древнерусскому сънегъ, и древнепрусскому snaigis, древнеирландскому snecht, не говоря уже об украинском снiг или польском snieg.

"За время своего бытования корень оброс разными морфемами, и в русском языке появилось множество его производных: заснеженный, подснежник, снегурочка, снеговик, снежинка, снеговой, снежок, снежный…", - комментирует Скок.

По ее словам, подобно тому, как снежинки обладают удивительным строением, так и каждое образованное от "снега" слово имеет свою историю.

У нейтрального слова снегопад, например, в русском языке есть множество синонимов. Если мокрый снег падает большими хлопьями и образует на дорогах слякоть, его на севере Центральной России именуют колоритными словами: "дрябня", "лепень" или "хижа", а в юго-восточных областях - "слота́", "ха́леба".

Если снеговой поток, летящий с неба, завивается и завывает, делится интересными языковыми наблюдениями русист, его называют "бураном", от тюркского "бур" в значении "крутить, свивать, вертеть".

Филолог уточняет, что "буран" часто путают со снежной бурей, и может показаться, что это однокоренные слова. Несмотря на схожесть звучания, у них разное происхождение. "Общеславянское слово "буря" образовано от существительного "бура", являющегося общеиндоевропейским словом. Сходные значения у чешского bouře, польского burza и словенского búrja",- рассказывает русист.

Также в русском языке есть множество вариантов названий выпавшего снега. Когда метёт на несколько сантиметров от земли и ветер при этом не сильный - это "позёмка". Если же речь идет о свежем слое выпавшего снега, то тут употребляют слово "поро́ша". "Это общеславянское слово восходит к той же основе, что и порох, порошок, прах, перхоть и порхать", - добавляет филолог.

А вот скопление снега на ветвях деревьев после обильного снегопада именуют "кухтой".

Для более тонкого снежного налёта в диалектах также существует целый ряд наименований: иней, куржевень, куржак, окидь, обмороз, врасенец, вишей, водров, опока…

Пожалуй, самое зимнее и знакомое слово "сугроб" получилось в результате соединения приставки су- и глагола грести, сгребать, восходящего к праславянскому grebǭ (ср. словенск. grébem, grébsti - "рыть, копать", чешск. hřebu, hřést - "хоронить", др.-польск. grzebę - "грести, копать").

И даже прошлогодний снег имеет своё уникальное название. Это фирн. (от древневерхненем. firni - "прошлогодний, старый").

Название явлений, связанных со снегом, в основном, непростые со сложной этимологией, но есть и те, толкование которых весьма логично. К примеру, происхождение слова "наст"-поверхность снега, покрытая плотной коркой, оказалось самым незамысловатым: "Это то, что находится над" (снегом)",-объясняет Тамара Скок.