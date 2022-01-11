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Марину Хлебникову выписали из больницы

Новости
    11.01.2022, 18:48
Текст:   Анастасия Николаева

Певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая при пожаре в своей квартире, выписалась из больницы. После двух месяцев лечения от сильных ожогов тела, лица и верхних дыхательных путей она получила от врачей разрешение на выписку. Об этом сообщила сама певица.

- Мой лечащий врач разрешил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали на протяжении очень нелегких для меня двух месяцев и отдельно каждому человеку кто помогает и помогал мне финансово, - сказала Марина Хлебникова в аудиообращении в своем Instagram.

Ранее она рассказала о своем состоянии по время включения в передаче "Прямой эфир". Хлебникова жаловалась на сильные боли и сообщила, что находится на постельном режиме. По ее словам, причиной пожара могло стать короткое замыкание, а не выдвинутая ранее версия о неосторожном курении. Напомним, пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года.

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