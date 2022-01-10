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"Я в бинтах": Марина Хлебникова из больницы рассказала о своем состоянии

Новости
    10.01.2022, 13:49
Текст:   Кристина Верховцева

Певица Марина Хлебникова, с ноября находящаяся в больнице с тяжелыми ожогами, вышла на связь и рассказала о своем состоянии. В эфире передачи "Прямой эфир" она сообщила, что находится полностью на постельном режиме и испытывает боли.

Хлебникова подключилась к передаче по аудиосвязи, без видео, по ее словам, она вся в бинтах, которые обработаны йодом.

- Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь - это отдельная история, - рассказала она.

Перед Новым годом в СМИ появилась информация о том, что Хлебникову могут выписать домой, но эти слухи не подтвердились. Сейчас певица все еще лежит на кровати с кварцевым песком, это уменьшает боли, так как пациент при этом не лежит на ожогах.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Певица Марина Хлебникова обратилась к поклонникам из больницы

Артистка заявила, что причиной пожара могло стать короткое замыкание, потому что она включила в розетку сразу несколько электроприборов. В числе прочего ранее рассматривалась версия неосторожного курения.

Напомним, пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года. Из горящего помещения были эвакуированы несколько человек, среди пострадавших оказалась только певица, так как очаг возгорания находился в ее комнате, где она спала. Две недели артистка провела в реанимации.

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