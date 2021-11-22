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Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи и пластика

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    22.11.2021, 14:37
Текст:   Анастасия Николаева

Певице Марине Хлебниковой, получившей серьезные ожоги в пожаре, придется перенести несколько операций по пересадке кожи. Об этом рассказал РЕН-ТВ хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов.

Фото: Александр Поляков / РИА Новости
Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры

"Ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период, кожи такой процент сгорел, как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря", - сообщил он.

Ранее стало известно, что певицу отключили от аппарата ИВЛ. При этом она все еще находится в искусственной медикаментозной коме.

Пожар в московской квартире Хлебниковой произошел 19 ноября, возгорание было зафиксировано на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной, эвакуированы пять человек, пострадали двое. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

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