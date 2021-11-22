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Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

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    22.11.2021, 11:41
Текст:   Олег Усков

Российскую певицу Марину Хлебникову, серьезно пострадавшую при пожаре в ее московской квартире, отключили от аппарата ИВЛ. При этом артистка по-прежнему остается в искусственной, медикаментозной коме в тяжелом состоянии. Кормят ее через зонд.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
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Как передает Mash, на местах ожогов у Хлебниковой начало развиваться заражение, из-за чего температура у певицы поднялась до почти 39 градусов.

Уточняется, что тест артистки на коронавирус отрицательный.

Врачи проводят певице интенсивную терапию, в том числе антибактериальную. Тем временем друзья Хлебниковой собирают для нее плазму крови.

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