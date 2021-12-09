Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

Состояние певицы Марины Хлебниковой улучшилось настолько, что ее перевели из реанимации в палату ожогового отделения. Артистка дышит самостоятельно и может разговаривать, пишет KP.RU.

Ранее сообщалось, что ее состояние постепенно улучшается.

Хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов предположил, что восстановление певицы будет долгим, и ей потребуется несколько операций и пересадка кожи, ведь обожжено 20% тела - лицо, грудь, ноги и легкие. Хлебникову даже ввели в медикаментозную кому, чтобы организм сохранил силы, и подключили в аппарату ИВЛ.

Пожар в двухуровневой московской квартире Марины Хлебниковой на улице Ратной произошел 19 ноября, были эвакуированы пять человек. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.