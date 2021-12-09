Новости

Вышел тизер эпизода South Park о жизни после пандемии 16:18
Появилось фото со съемок и подробности сюжета "Аватара 2" 15:39
Фанаты сняли низкобюджетную версию трейлера нового "Человека-паука" 15:05
Актриса из "Голодных игр" сыграет в новом сериале по "Звездным войнам" 14:30
Фильмы с Томом Холландом и Стейтемом вошли в число худших за 2021 год 13:58

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

Новости
    09.12.2021, 15:52
Текст:   Анастасия Николаева

Состояние певицы Марины Хлебниковой улучшилось настолько, что ее перевели из реанимации в палату ожогового отделения. Артистка дышит самостоятельно и может разговаривать, пишет KP.RU.

Ранее сообщалось, что ее состояние постепенно улучшается.

Хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов предположил, что восстановление певицы будет долгим, и ей потребуется несколько операций и пересадка кожи, ведь обожжено 20% тела - лицо, грудь, ноги и легкие. Хлебникову даже ввели в медикаментозную кому, чтобы организм сохранил силы, и подключили в аппарату ИВЛ.

Пожар в двухуровневой московской квартире Марины Хлебниковой на улице Ратной произошел 19 ноября, были эвакуированы пять человек. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Новости

Ассоциация чернокожих критиков назвала топ-10 фильмов и сериалов года 12:21
Умер Робби Шекспир - музыкант Мадонны, Стинга и Бритни Спирс 11:35
Birchpunk выпустили видео про "Обычную русскую кибербольницу" 11:13
IMDb опубликовал топ-10 фильмов 2021 года 11:06
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ведущая Регина Тодоренко попала в больницу 10:36
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов 08.12.2021
⧣ музыка
Фото: wikimedia.prg
От COVID-19 умер соратник Майлза Дэвиса, джазмен Барри Харрис 10:28
23-летняя певица Скайлер Хикс найдена мертвой 08:16
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 08.12.2021
⧣ происшествия
Фото: iStock
Актер Шиварам умер, получив травму во время религиозной церемонии 08.12.2021
Тело 36-летнего актера Брахмы Мишры найдено в его доме 08.12.2021
Актриса из "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после избиения 07.12.2021