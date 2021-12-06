Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии

Состояние певицы Марины Хлебниковой, сильно пострадавшей при пожаре в своей квартире в Москве, медленно, но улучшается. Об этом сообщили её представители на странице народной артистки РФ в Instagram.

Призвав общественность не поддаваться на слухи и провокации, "ведь ни одна из них не является правдивой", они сообщили, что "Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают". При этом подчеркнув, что "путь к восстановлению будет не быстрым".

Сейчас к Хлебниковой пускают только членов семьи, отмечено в сообщении. В конце текста его авторы призывают поклонников певицы набраться терпения и благодарят всех их поддержку.

Пожар в квартире на Ратной улице произошел вечером 18 ноября. В помещении находились пять человек, включая Хлебникову. 56-летнюю певицу экстренно госпитализировали с тяжелыми ожогами и подключили к аппарату ИВЛ. Позже сообщалось, что она стала дышать самостоятельно.