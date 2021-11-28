Марина Хлебникова начала самостоятельно дышать

Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Марина Хлебникова, по словам ее друзей, начала дышать самостоятельно. Состояние артистки врачи оценивают как "тяжелое, но уже стабильное", приводит их слова KP.RU.

Ранее хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов высказал предположение, что восстановление певицы будет долгим и ей потребуется несколько операций, в том числе пересадка кожи. Она получила ожоги 20% тела - пострадали лицо, грудь, ноги и легкие.

По прибытии в больницу Хлебникову ввели в медикаментозную кому и подключили в аппарату ИВЛ. Друзья организовали сбор крови для получения плазмы.

Пожар в московской квартире Хлебниковой произошел 19 ноября в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной, были эвакуированы пять человек. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.