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11.01.2022 14:19
Рубрика: Общество

Выявлено масло, потенциально снижающее риск смерти от рака и инфаркта

Текст: Лариса Ионова

Оливковое масло способно уменьшить риск смертности от рака, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. К такому выводу пришли ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения в результате многолетнего эксперимента, результаты которого опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Фото: istock
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Эксперимент начался еще в 1990 году. В нем участвовали более 60 тысяч женщин и 32 тысячи мужчин, на начало исследований практически здоровых, без каких-либо сердечно-сосудистых отклонений.

Каждые четыре года участники заполняли анкеты, в них указывали среднее количество потребляемых ими продуктов и определенные виды жиров и масел, которые использовали для приготовления пищи.

За исследуемый период времени 36 856 участников эксперимента умерли. Анализ причин смертности показал: у тех, кто регулярно потреблял оливковое масло (более половины столовой ложки в день), риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19 процентов ниже по сравнению с теми, кто совсем не употреблял оливковое масло. Риск смертности от рака у них был ниже на 17, от нейродегенеративных заболеваний - на 29, а от респираторных - на 18 процентов.

Исследование показало, что замена оливковым маслом других жиров (маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира) ведет к снижению риска смертности от разных причин на 8-34 процента.

Таким образом, чтобы улучшить свое здоровье, нужно заменить определенные жиры на оливковое масло, считают ученые. При этом особо оговаривается, что эти выводы не подразумевают прямой причинно-следственной связи между потреблением оливкового масла и снижением смертности.

Наука Общество Наука

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