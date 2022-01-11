Мэр Алма-Аты рассказал о действиях силовиков в первые дни беспорядков

Силовики Алма-Аты были минимально оснащены в первые дни беспорядков в Казахстане, имея лишь щиты, дубинки и световые гранаты, заявил аким (глава городской администрации) Бакытжан Сагинтаев. Именно этим он объяснил активность боевиков и провокаторов среди участников беспорядков.

"У них (у полицейских - прим.ред) были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было", - рассказал он РБК.

У самих участников беспорядков, по словам Сагинтаева, оружие было, и они не стеснялись применять силу в отношении сотрудников правопорядка.

"Люди не шли митинговать, люди шли воевать, - убежден он. - И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно".