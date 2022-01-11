Меры поддержки льготников при соцгазификации введут по всей стране весной

Меры поддержки льготных категорий граждан при социальной газификации ввели 63 региона. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что в начале весенней сессии такие решения должны быть приняты по всей стране.

"Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций "Единой России", - приводит его слова пресс-служба партии.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров.

Турчак также предложил высшим должностным лицам регионов возглавить штабы по газификации.